ПСБ: Котировки ОФЗ продолжают расти, несмотря на сохранение инфляционных рисков

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Активный спрос на ОФЗ сохраняется – доходности госбумаг опустились в среду на 10-12 б.п. (11,53% - по 3-леткам, 11,72% - по 10-леткам). Инвесторы продолжают увеличивать ставку на торможении инфляции за счет жесткой политики ЦБ и переход к циклу снижения ключевой ставки в следующем году. Спрос на аукционе Минфина на 15-летний выпуск вчера остался на высоком уровне и составил 136 млрд руб. (с начала ноября стабильно превышает 100 млрд руб.).

На наш взгляд, покупка длинных ОФЗ сроком от 10 лет с доходностью 11,7% годовых уже выглядит рискованно. Пока инфляционный импульс в экономике сохраняется, и инфляция по итогам года может превысить прогноз ЦБ (7,0%-7,5% на конец года). Так, по недельным данным на 20 ноября годовая инфляция ускорилась до 7,3%. В следующем году проинфляционный фактор в виде высоких расходов бюджета также сохранится. Вместе с тем, пока ожиданий на рынке дополнительного повшения ключевой ставки нет – котировки ROISFIX вплоть до 6 месяцев указывает сохранение ставки вблизи уровня 15%.

Мы по-прежнему рекомендуем сохранять осторожность при наращивании инвестиций в длинные бумаги с фиксированным купоном – рекомендуем ограничить срочность корпоративных бумаг 3 годами и долей в портфеле 25%-30%. Оставшаяся часть корпоративных флоатеров продолжит приносить стабильный доход на уровне 16%-17% годовых на горизонте до 6 месяцев.