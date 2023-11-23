ПСБ: Индекс МосБиржи продолжил восходящую динамику, поднявшись вчера выше 20-дневной средней

После позитивного старта торгов, индекс к вечеру практически полностью растерял весь рост из-за сильного падения цен на нефть. Однако во время вечерней сессии восстановил потери, прибавив полпроцента по итогам дня. Объёмы торгов заметно выросли, достигнув 60,4 млрд руб. Внимания заслуживает динамика двух ключевых бумаг российского рынка: акций ЛУКОЙЛа и Сбербанка. Бумаги Сбербанка оказали ощутимую поддержку рынку, прибавили более 1%. Обыкновенные акции банка впервые с начала 2022 года достигли отметки 286 руб.

Порадовали инвесторов и бумаги ЛУКОЙЛа, завершив торги на внутридневных пиках, фактически достигнув отметки 7300 руб. В списке лидеров оказались акции ВТБ, которые показали один из лучших результатов среди акций, входящих в индекс МосБиржи. Четвертую сессию подряд в плюсе завершили расписки TCS Group. Копания вчера опубликовала финансовую отчётность по итогам III квартала, результаты оказались ожидаемо сильными. Неожиданно слабо выглядел сектор горной добычи и металлургии. За исключением акций ТМК и сталелитейных компаний, все остальные бумаги здесь оказались в минусе. Откат акции Мечела и Распадской можно списать на то, что они в недавнем прошлом сильно выросли, однако снижение бумаг золотодобывающих компаний выглядит неоправданно на фоне дорожающего золота. Что касается металлургов, рынок ожидает появления информации по выплате дивидендов.

Ожидаем сегодня вновь увидеть рост российского рынка. Индекс МосБиржи может подняться выше отметки 3250 пунктов при поддержке акций из нефтегазового и финансового секторов. Нефтяные котировки вчера всё же смогли восстановиться, цены на Brent вернулись выше 80 долл./барр. Из-за праздничного дня в США, торги нефтью не проводятся, что скорее позитивно для российского рынка, так как снижает риски ухудшения настроений на нашем рынке в случае дальнейшего отката цен на нефть.