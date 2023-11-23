«Открытие»: Спокойный внешний фон позволит российскому рынку продолжить позитивную консолидацию

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Спокойный внешний фон позволит российскому рынку продолжить позитивную консолидацию

Внешний фон перед стартом торгов в России негативно-нейтральный. Негатив связан, прежде всего, с динамикой нефти. Повышенная волатильность накануне может повысить осторожность инвесторов в нефтяные бумаги. Меж тем в Азии нейтральная динамика рынков. В отсутствии трейдеров из США и Японии активность местных инвесторов достаточно низкая. В Китае появляются подробности строительной программы на триллион юаней. В частности, в список кандидатов на государственную поддержку попал проблемный застройщик Country Garden. На этом фоне у российского рынка вновь складываются условия для консолидации, а при вероятном ослаблении рубля для небольшого роста. Сам же рубль в утренние часы укрепляется против доллара США, но немного уступает евро и юаню.

Российский рынок завершил торги среды в плюсе, но далеко не на максимуме дня. Ослабление рубля не смогло полностью снять сомнения участников торгов. Плюс нефть заметно провалилась к вечеру. TCS Group отлично отчитался, бумаги «Южуралзолото» начали торговаться после первичного размещения. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 54,706 млрд руб.

Лидеры роста

1 ВТБ ао 0,03 2,94% 23:49:58 2 МКБ ао 7,67 1,98% 23:49:56 3 Система ао 16,83 1,82% 23:49:24 4 ММК 52,43 1,78% 23:49:56 5 СевСт-ао 1 349,8 1,72% 23:49:56

Лидеры снижения

1 Сегежа 4,12 -3,01% 23:49:58 2 AGRO-гдр 1 498 -2,22% 23:49:46 3 iQIWI 560 -1,23% 23:49:49 4 Селигдар 71,96 -1,22% 23:49:43 5 МТС-ао 269,9 -1,08% 23:49:54

2 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 8 смогли показать прирост. Самое большое снижение в телекоммуникациях (-0,22%). Наиболее сильный рост показал финансовый сектор (+0,80%).

Акции банков поддержали позитивную динамику финансового сектора. При этом крупнейшие представители отрасли ВТБ (VTBR) и Сбербанк (SBER) оказались в лидирующей пятерке. Интерес к бумагам Сбербанка связан, прежде всего, с перспективами дивидендов. В начале декабря организация проведёт День инвестора, в рамках которого могут быть раскрыты возможные параметры дивидендных выплат. Учитывая опыт дивидендов за 2022 год, можно предположить, что государство вновь будет способствовать повышенным выплатам, так как это наиболее удобная форма изъятия сверх доходов у финансовых организаций. Дивидендная база 2023 года уже превышает показатель 2022 года.

TCS Group (TCSG) опубликовала отчёт. Чистая прибыль по МСФО за девять месяцев составила 60,2 млрд руб по сравнению с 10,5 млрд руб годом ранее. Чистые процентные доходы увеличились на 57% до 162,2 млрд руб. В III квартале чистая прибыль увеличилась почти в 4 раза до 23,6 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 68% до 61,8 млрд руб. Как минимум, в текущем году TCCS Group демонстрирует весьма неплохую динамику прироста финансовых показателей.

Акции «Южуралзолото» (UGLD) начали обращаться на Московской Бирже и подорожали на 4%. Цена первичного размещения составила 0,55 руб за бумагу. Объём вырученных средств составил около 7 млрд руб. При этом менеджмент золотодобывающей компании заявляет о том, что основными участниками размещения стали институциональные инвесторы. Для институциональных инвесторов бумаги золотодобывающих компаний во многом являются производными от цены золота, которое торгуется около $2000 за тройскую унцию и вполне может продолжить рост.

Сектор нефти и газа весьма вяло отреагировал на провал котировок нефти. Ещё до закрытия торгов в России поступила новость о том, что совещание ОПЕК+ откладывается на 4 дня. Вероятно, что данное решение было принято после консультаций с крупнейшими трейдерами нефтяного рынка. По информации Reuters, подготовленный доклад содержал весьма негативный взгляд на нефть. Соответственно, дополнительное время перед совещанием члены ОПЕК+ могут использовать для консультаций о более глубоком сокращении производства нефти.

Рубль совершил техническую коррекцию. В последние недели российская валюта показала заметную перекупленность. Соответственно, немного фиксации прибыли не повредит. Кроме того, само укрепление может стимулировать рост спроса на валюту, как со стороны частных лиц, так и импортёров.

Согласно сообщению Минэкономразвития, на неделе до 20 ноября инфляция замедлилась до 0,2%. Однако в годовом выражении рост цен ускорился до 7,28%. В продовольственном секторе рост инфляции за неделю оказался на уровне 0,4%. В непродовольственном секторе наблюдалась нейтральная динамика. В секторе услуг инфляция за неделю была на уровне 0,16%. Также отметим, что рост цен производителей РФ ускорился в октябре до 21,6% с 16,7% в сентябре. За октябрь цены выросли на 2%.

По итогам торгов:

USD/RUB – 88,35 (+0,55%),

EUR/RUB – 96,02 (-0,17%),

CNY/RUB – 12,302 (+0,08%).

Инфляционные ожидания американцев неожиданно выросли в октябре

Индексы США завершили день ростом на торгах перед Днём Благодарения. Традиционный американский ужин с индейкой в этом году обойдётся на 30% дороже, чем до того, когда Джо Байден стал президентом. Тем не менее, инвесторы поддержали традицию роста рынка перед ноябрьским праздником. При этом росту мешали истории вроде Nvidia (NVDA), которая отчиталась весьма неплохо, но предупреждения о потери рынка в Китае и прочих лицензируемых странах заставили инвесторов продавать акции компании, которые потеряли почти 2,5%. Явным аутсайдером дня был сектор энергетики, который реагировал на падение котировок нефти. Впрочем, нефть также смогла выбраться из глубокого падения и закрыть день далеко не на минимальных значениях дня.

Объём заказов на товары длительного пользования в США снизился за октябрь на 5,4% при ожиданиях снижения на 3,1%. Без учёта оборонных поставок падение составило 6,7%. Однако стоит отметить, что вышедшая статистика оказалась столь плохой из-за резкого сокращения заказов на гражданские самолёты и автомобили на фоне забастовок в автомобилестроительной отрасли. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на прошлой неделе до 209 тыс. с 233 тыс. неделей ранее.

Индекс потребительского доверия от Университета Мичигана зафиксирован в конце ноября на уровне 61,4 п. по сравнению с 60,4 п. в предварительной оценке. Из примечательного отметим рост инфляционных ожиданий на год вперёд до 4,5% с 4,4%. Более высокими они были лишь в апреле текущего года. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 0,2 б.п. до 4,420%.

В розничном секторе продолжается череда пессимистичных заявлений. Nordstrom (JWN) отчиталась хуже ожиданий по выручке. Розничная сеть отмечает снижение потребительской активности, хотя подчёркивает, что входит в предрождественский период с низкими складскими запасами. HP Inc (HPQ) отчиталась на уровне ожиданий по прибыли, но не дотянула до прогнозов по выручке. Отмечается снижение продаж, как по направлению персональных компьютеров, так и принтеров.

Динамика по секторам: Communication Services +0,88%, Consumer Staples +0,71%, Health +0,54%, Consumer Discretionary +0,5%, Financials +0,39%, Real Estate +0,37%, Utilities +0,34%, Technology +0,28%, Industrials +0,19%, Materials +0,12%, Energy -0,11%.

По итогам торгов:

DJIA - 35273,03 п. (+0,53%),

S&P 500 - 4556,62 п. (+0,41%),

NASDAQ Composite - 14265,86 п. (+0,46%).

Китайская строительная программа на триллион юаней обрастает подробностями

Япония отдыхает в четверг по случаю Дня труда. В США выходной – День благодарения. Соответственно, это накладывает отпечаток на характер торгов в Азии, где активность инвесторов была довольно низкой. Рынки демонстрировали низкую волатильность.

В Шанхае индексы торговались без существенных изменений. В Гонконге Индекс Hang Seng терял около 0,5%. Власти КНР поместили проблемного застройщика Country Garden в список 50 компаний, которые могут претендовать на государственное финансирование в объёме 1 трлн юаней. Данная программа должна будет обеспечить поддержкой строительный сектор, стимулировать строительство доступного жилья, как в сельскохозяйственных районах, так и городах. Эхом программы стало то, что в Гонконге сектор застройщиков демонстрировал рост более 4%. Впрочем, бумаги New World Development теряли около 4% на фоне предложения компании выкупить свои бонды с дисконтом на сумму $600 млн. Технологичный сектор повышался на 0,5%, но акции Alibaba Group теряли около 0,6%.

По состоянию на 8:20 мск:

Hang Seng - 17636,11 п. (-0,56%),

Shanghai Composite - 3043,52 п. (+0,00%).

ОПЕК+ берёт дополнительную паузу для консультаций и выработки решения

Нефть вновь дешевеет. Накануне падение котировок превышало 4%, но закрытие состоялось далеко от минимальных значений дня. Распродажи были спровоцированы неожиданной новостью о том, что совещание ОПЕК+ отложено на 4 дня. Естественно, что на рынке возникла идея о нежелании ряда членов одобрить дополнительное сокращение производства. Однако напомним, что технический комитет ОПЕК провёл консультации с ведущими участниками биржевых торгов нефтью. В распоряжении Reuters оказался доклад, в котором выражалась достаточно пессимистичная оценка перспектив нефтяного рынка. Соответственно, участники ОПЕК+ могли взять дополнительную паузу для изучения ситуации и выработки нужного решения. Вероятно, что идея противоречий между членами не имеет под собой оснований. Более того, участники соглашения могут принять более радикальное решение, чем предполагают нефтяные трейдеры. Reuters сообщает, что задержка может быть связана с позицией ряда африканских стран, которые хотели бы увеличить свои квоты в 2024 году. Возможно, что основное бремя решения возьмут на себя производители из Персидского залива.

Ещё одним поводом для пессимизма является статистика в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 17 ноября американские коммерческие запасы нефти +8,70 млн баррелей, бензина +750 тыс. баррелей, а дистиллятов -1,02 млн баррелей. Добыча в США остаётся на рекордном уровне 13,2 млн баррелей в сутки. Отметим пару моментов. Сокращение запасов дистиллятов происходит уже 8 недель подряд. Рост запасов нефти за последние три недели составляет более 26 млн баррелей.

По состоянию на 8:40 мск: