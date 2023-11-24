ГК «Форте» провел первый выпуск ЦФА на платформе Альфа-Банка на 1,1 млрд рублей

Альфа-Банк и ГК «Форте», ведущий производитель и поставщик отопительного и климатического оборудования, садовой, бытовой техники и инструментов из Ростовской области, провели выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 1,1 млрд рублей на платформе А-Токен.

Главное преимущество ЦФА – их высокая гибкость, позволяющая удовлетворить растущие запросы бизнеса и инвесторов. Сделка, реализованная с ГК «Форте», является одной из наиболее крупных не только для Ростовской области, но и на рынке ЦФА в целом.

Платформа цифровых финансовых активов А-Токен, разработанная на базе Альфа-Банка, является одной из крупнейших в России. По состоянию на ноябрь 2023 году на платформе состоялось более 45 выпусков ЦФА совокупным объемом более 20 млрд рублей. Альфа-Банк (платформа А-Токен) включен в реестр операторов информационных систем.

Альфа-Банк и ГК «Форте», ведущий производитель и поставщик отопительного и климатического оборудования, садовой, бытовой техники и инструментов из Ростовской области, провели выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 1,1 млрд рублей на платформе А-Токен. Главное преимущество ЦФА – их высокая гибкость, позволяющая удовлетворить растущие запросы бизнеса и инвесторов. Сделка, реализованная с ГК «Форте», является одной из наиболее крупных не только для Ростовской области, но и на рынке ЦФА в целом.

Платформа цифровых финансовых активов А-Токен, разработанная на базе Альфа-Банка, является одной из крупнейших в России. По состоянию на ноябрь 2023 году на платформе состоялось более 45 выпусков ЦФА совокупным объемом более 20 млрд рублей. Альфа-Банк (платформа А-Токен) включен в реестр операторов информационных систем.