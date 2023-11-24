ПСБ: Ожидаем приостановку роста котировок ОФЗ с приближением заседания ЦБ в середине декабря

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ:

– Спрос на короткие ОФЗ вчера сохранился – доходности снизились еще на 14 б.п. по годовым бумагам (до 11,5%), доходность 10-летних ОФЗ не изменилась (11,72% годовых). В целом инвесторы продолжают активно делать ставку на снижение ключевой ставки в 2024 г., игнорируя риски, как сохранения инфляционного давления, так и увеличения предложения ОФЗ с начала следующего года. При этом котировки ROISFIX указывают ожидания сохранения ключевой ставки 15% на горизонте 6 месяцев.

Одним из ключевых факторов снижения инфляционных ожиданий инвесторов и роста спроса на ОФЗ стало укрепления рубля вследствие повышения ключевой ставки и введения обязательства для крупнейших экспортеров по продаже валютной выручки. Пик ноябрьского налогового периода придется на первую половину следующей неделе, после чего в декабре рубль традиционно ведет себя более слабо. Кроме того, пока сохраняется интрига декабрьского заседания относительно возможности дополнительного повышения ставки. В результате, текущие котировки по ОФЗ могут быть близки к локальному максимуму до конца года.