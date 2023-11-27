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ПСБ: С приближением заседания ЦБ фактор инфляции для инвесторов ОФЗ будет расти

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Спрос на ОФЗ на прошедшей неделе сохранился – кривая снизилась еще на 9-20 б.п. (11,57% - по 3 летним бумагам и 11,72% - по 10-летним). Покупки были поддержаны дальнейшей позитивной динамикой рубля на усилении фактора налогового периода. Спрос на аукционах Минфина на длинные ОФЗ с фиксированной ставкой устойчиво держится выше 100 млрд руб. с начала ноября (22 ноября спрос на 15-летний выпуск составил 136 млрд руб.).

Вместе с тем, в пятницу на рынке наблюдалась фиксация прибыли после выхода данных по инфляционным ожиданиям накануне - оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла до 12,2 с 11,2% месяцем ранее.

В первой половине текущей недели фактор укрепления рубля на налоговых выплатах будет поддерживать ОФЗ, однако существенного роста котировок от текущих уровней не ждем – с приближением заседания ЦБ инвесторы будут все больше обращать внимание на выходящие данные по инфляции. Пока из-за сохранения инфляционного импульса в экономике риск дополнительного повышения ключевой ставки в декабре остается повышенным.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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