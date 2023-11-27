«Открытие»: Негативный внешний фон будет оказывать давление на российские акции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Негативный внешний фон будет оказывать давление на российские акции

Внешний фон перед стартом торгов в России был негативным. Азиатские рынки торгуются в минусе. Прибыль китайских предприятий всё ещё демонстрирует снижение. Нефть в минусе на фоне слабого прогноза роста спроса в 2024 году и разногласий в ОПЕК+ по вопросу квот на добычу. Отечественный рынок может показать снижение в начале торгов, реагируя на дешевеющую нефть. С другой стороны, рубль начинает новую неделю с ослабления, что будет оказывать поддержку бумагам экспортёров.

Итоги предыдущей недели

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи поднялся с 3206,34 п. до 3217,76 п., а индекс РТС вырос с 1122,1 п. до 1143,15 п. Пара EUR/USD повысилась с $1,0913 до $1,0942. USD/RUB снизилась с 90,0 до 88,60, а EUR/RUB с 97,82 до 97,07. Нефть подешевела с $80,61 до $80,58 за баррель. Золото подорожало с $1984,70 до $2023,50 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4514,02 п. до 4559,34 п.

Прибыль китайских предприятий продолжает снижаться.

Азиатские рынки начали неделю со снижения. На китайском рынке продолжается выход нерезидентов. До середины дня иностранцы продали бумаги на 7,2 млрд юаней. При этом, как пишет, Reuters, власти обратились к крупнейшим держателям акций с настойчивой просьбой воздержаться от продаж. Естественно, что официально Шанхайская Биржа и Комиссия по ценным бумагам воздержались от подтверждения подобной информации. В секторе недвижимости в Шанхае всё ещё преобладали покупки на новостях конца прошлой недели о том, что власти могут разрешить банкам предоставлять краткосрочные необеспеченные кредиты застройщикам, которые отвечают определённым требованиям. При этом банковский сектор, напротив, демонстрировал снижение на опасениях ухудшения качества кредитных портфелей. Сектор искусственного интеллекта терял около 2%, новой энергетики и полупроводников почти по 1,5%. В Гонконге технологичный сектор терял более 1,5%. Прибыль китайских предприятий снизилась за период с января по октябрь на 7,8% по сравнению с падением на 9,0% в период с января по сентябрь. Тенденция имеет некоторые признаки улучшения, но явно речи о быстром восстановлении не идёт.

Японский рынок начинал день с повышения. Однако близость к 33-летнему максимуму по индексу Nikkei 225 заставляет инвесторов проявлять осторожность и фиксировать прибыль. Также негативный тон торгам задавали фьючерсы на основные индексы США, которые указывали на снижение рынка в пределах 0,4%. Акции инвестора в технологичные проекты SoftBank Group теряли более 2,0% на фоне слабости технологичных бумаг в Гонконге. Иена укрепилась до 149,0 за доллар и не стала в очередной раз штурмовать уровень 150 за американскую единицу. На этом фоне фиксация прибыли проявилась в бумагах экспортёров: Mitsubishi Heavy Industries (-5,0%), Toyota Motor (-1,2%), Honda Motor (-1,6%), Nissan Motor (-1,8%). Торги по акциям Taisho Pharmaceutical были приостановлены на фоне множественных ордеров на покупку после новостей о выкупе акций менеджментом по цене 8620 иен за бумагу. Менеджмент планирует сделать компанию частной. Наиболее сильный рост зафиксирован в секторе судоходных компаний.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 33442,76 п. (-0,54%),

Hang Seng - 17439,50 п. (-0,68%),

Shanghai Composite - 3029,62 п. (-0,37%).

Прогнозы слабого роста спроса на следующий год ослабляют нефть

Нефть торговалась в минусе. На рынке всё ещё доминирует идея противоречий в ОПЕК+, которые могут стать препятствием для дополнительных мер поддержки рынка. Впрочем, Reuters, ссылаясь на свои 4 источника, пишет о сближении позиций участников соглашения. Кроме того, в конце прошлой недели в Международном энергетическом агентстве заявили о том, что в 2024 году на рынке будет присутствовать избыток предложения, даже в случае сохранения ограничений на производство в ОПЕК+. Само МЭА ожидает прирост спроса в 2024 году на уровне 0,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,4 млн баррелей в 2023 году. Есть и немного позитива для нефти. Власти КНР увеличили импортные квоты для негосударственных НПЗ на 3 млн тонн. Это дополнительный объём к 16,2 млн тонн, которые были утверждены в начале года.

По состоянию на 8:40 мск: