«Открытие»: Европейские инвесторы ждут намёков от председателя ЕЦБ

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня. Акции «Санкт-Петербург Биржи» показали мощную волатильность на ложных слухах о подаче заявления на банкротство. Глава ВТБ ожидает снижение доходов банковского сектора в 2024 году, которое также затронет и сам ВТБ. Отчётность» «Селигдара» не впечатлила инвесторов. Бумаги Polymetal демонстрировали отскок после обвального снижения на прошлой неделе. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 34,0 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 3204,45 п. (-0,41%), а индекс РТС - 1138,54 п. (-0,40%).

Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, «РусГидро», «Яндекс», «Московская Биржа», «Ростелеком». Самыми слабыми оказались «Россети», НЛМК, «Юнипро», iQIWI и «РусАгро».

Акции Polymetal (POLY) существенно просели на прошлой неделе на планах компании по обмену акций. Соответственно, цена на Московской Бирже устремилась к равновесию с ценой бумаг в Казахстане. После существенной коррекции бумаги двинулись в обратную сторону, но пока перспективы дальнейшего отскока выглядят туманными.

Бумаги «Санкт-Петербург Биржи» (BSPB) теряли около 35% в первые минуты торгов. Поводом для столь резкой просадки стала информация в СМИ о регистрации заявления о банкротстве площадки. Затем уже представители биржи опровергли данную информацию, заявив об устойчивом положении структуры. Котировки немедленно двинулись вверх, отыграв почти всё падение.

Акции крупнейших банков – Сбербанка (SBER) и ВТБ (VTBR) – торговались в минусе. Глава ВТБ Андрей Костин заявил на встрече с президентом РФ о том, что доходы банковской системы в 2024 году могут снизиться. Это также затронет и результаты ВТБ. В целом, ничего нового не прозвучало, так как подобный прогноз Андрей Костин озвучивал ещё на прошлой неделе. Тем не менее, лишнего упоминания хватило, чтобы бумаги крупнейших банков торговались на отрицательной территории.

Акции золотодобывающей «Селигдар» (SELG) оказались среди индексных аутсайдеров. Консолидированная выручка компании выросла за девять месяцев текущего года на 80% до 37,2 млрд руб. Реализация золота за отчётный период увеличилась на 50% до 5963 КГ. В прошлом году объём реализации за аналогичный период составил 3980 КГ. Показатель банковской EBITDA увеличился за отчётный период на 65% до 14,7 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA банковская составил 2,65X на 30 сентября текущего года. В целом, отчёт нельзя назвать слабым, но рынок часто подвергает бумагу фиксации прибыли по факту случившегося события. Меж тем золото имеет шансы закрепиться на значениях выше $2000 за тройскую унцию.

Рубль преимущественно слабел. 28 ноября завершается налоговый период, что может скорректировать курс до 90,0 за доллар. Впрочем, пока действует указ об обязательной продаже валюты, шансы на более глубокое ослабление не столь высокие. В ноябре-декабре традиционно увеличивается спрос на валюту со стороны импортёров, но этот спрос в декабре уже будет не столь высоким, так как основные предновогодние платежи за импорт осуществляются ранее, дабы успеть совершить доставку товаров. Поэтому в декабре давление на россиянина может оказаться не столь сильное. В любом случае, пока остаётся актуальным диапазон 88,0-90,0, а в более широком виде нельзя исключать попытки движения в сторону 85,0 за доллар.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 88,675 (+0,08%),

EUR/RUB – 97,19 (+0,12%),

CNY/RUB – 12,381 (-0,05%).

Европейские инвесторы ждут намёков от председателя ЕЦБ

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Давление на рынок оказывает сектор энергетики, который снижается вслед за котировками нефти. Brent торгуется ниже $80 за баррель. Позже ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая будет общаться с Европарламентом. От главы регулятора ждут намёков на то, как долго будут существовать высокие ставки. Естественно, что на рынке рассчитывают на позитивные сигналы. В ожидании события повышаются секторы недвижимости и технологичных компаний. Акции британского портала недвижимости Rightmove повышались более чем на 6% на прогнозах роста выручки от рекламы.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7466,60 п. (-0,29%),

DAX - 16001,50 п. (-0,17%),

CAC 40 - 7287,45 п. (-0,07%).

Нефть в минусе на сомнениях относительно единой позиции ОПЕК+ по ограничению добычи.

Нефть Brent уходила ниже $80 за баррель в утренние часы. Днём котировки всё ещё оставались в минусе на фоне сомнений рынка о единой позиции ОПЕК+ относительно вопроса дополнительного ограничения добычи. Скорее всего, Саудовская Аравия и РФ продлят своё добровольное соглашение, тем более, что у РФ периодически образовываются технические препятствия по экспорту нефти. В частности, в минувшие выходные была приостановлена отгрузка сырья из КТК на фоне мощного черноморского шторма.

По состоянию на 15:55 мск:

WTI - $74,79 (-0,99%),

Brent - $79,83 (-0,93%),

Золото - $2034,10 (+0,52%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня в пределах 0,15%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США почти не менялась и оставалась едва выше 4,47%. До конца дня выйдут данные по продажам нового жилья в США за октябрь.