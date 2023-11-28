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ПСБ: Корпоративные облигации пока не отыграли снижения кривой ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Котировки госбумаг вчера перешли к консолидации – доходности коротких и длинных ОФЗ подросли в пределе 1-2 б.п., среднесрочных (3-5 лет) – снизились на 3 б.п. Снижению доходностей коротких госбумаг препятствуют риски повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, долгосрочных ОФЗ – предложение Минфина на данном участке кривой. С завершением налогового периода фактор поддержки рубля временно уйдет, и ключевым фокусом для инвесторов станет инфляция и заседание ЦБ в середине декабря: ожидаем преимущественно бокового движения котировок на рынке госбумаг до заседания регулятора.

Более интересно выглядят корпоративные облигации. За счет опережающего снижения кривой госбумаг кредитная премия к ОФЗ индекса корпоративных облигаций Cbonds расширилась до ~200 б.п.; ждем восстановления кредитного спрэда до 120-150 б.п. По-прежнему, рекомендуем аллоцировать на корпоративные облигации с фиксированным купоном до 30% портфеля, остальную часть – на флоатеры, которые продолжат генерировать высокую доходность на горизонте 4-6 месяцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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