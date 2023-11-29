«Открытие»: Под давлением остаются акции крупнейших банков

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок вновь снижается. Кроме невнятной динамики внешних рынков, включая нефть, еще и рубль пытается укрепляться. Под давлением остаются акции крупнейших банков, которым прогнозируют снижение прибыли в 2024 году. Polymetal продолжает восстанавливаться. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 25,8 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3180,03 п. (-0,35%), а индекс РТС - 1130,12 п. (-0,17%).

Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, МКП «ВК», «Россети», НЛМК, «Полюс». Самыми слабыми оказались «Аэрофлот», «Московская Биржа», iQIWI, OZON Holdings и N+ Group.

Акции золотодобывающих компаний пользуются спросом на фоне котировок золота, которые находятся на полугодовом максимуме. При этом в бумагах Polymetal (POLY) идёт восстановительный рост на ожиданиях, что после обмена акций их стоимость в Казахстане также возрастёт, так как компания сможет вернуться к выплате дивидендов.

Сектор финансов (-1,8%) мог похвастаться в середине дня лишь одной растущей акцией Банка «Санкт-Петербург» (BSPB). Прочие компоненты отраслевого индекса торговались в минусе. Накануне глава ВТБ (VTBR) Андрей Костин заявил на встрече с президентом РФ, что в 2024 году ожидается снижение прибыли у финансовых организаций. Эта тенденция также коснётся и результатов ВТБ.

Fix Price (FIXP) подтвердила, что планирует сохранить все свои листинги, включая глобальные депозитарные расписки (ГДР) и листинг на Лондонской фондовой бирже, Московской бирже и международной бирже Астаны после предлагаемой редомициляции. Выкупа каких-либо бумаг не планируется, а вот вопрос выплаты дивидендов всем акционерам, с учётом регуляторной среды, прорабатывается.

Московская Биржа (MOEX) объявила о расширении линейки инструментов с юанем с 4 декабря. Инструменты позволят заключать сделки по средневзвешенному курсу юаня и по валютному фиксингу. Подробности условий торговли и ценообразованию инструментов можно посмотреть на сайте биржи.

Рубль немного укреплялся в дневные часы. Во вторник 28 ноября завершается налоговый период и, в теории, спрос на рублёвую ликвидность должен снизиться. Однако в условиях действующего указа по обязательной продаже валютной выручки экспортёры равномерно пополняли свои запасы национальной валюты в течение месяца. Поэтому сам налоговый период и его завершение существенного влияния на рынок не окажут.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 88,62 (-0,21%),

EUR/RUB – 97,185 (-0,09%),

CNY/RUB – 12,370 (-0,16%).

Представители ЕЦБ гасят оптимизм относительно скорого снижения ставки

Европейский Stoxx 600 терял около 0,5%. Некоторый пессимизм на рынок принесли заявления представителей ЕЦБ. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что регулятор может вновь повысить ставку, если ожидания по инфляции ухудшаться. При этом также не стоит торопиться со снижением ставки после столь быстрого её повышения. Накануне председатель ЕЦБ Кристин Лагард также остудила слишком оптимистичные ожидания, сообщив, что работа регулятора по сдерживанию инфляции ещё не закончилась. В целом, похожая риторика звучала ещё на прошлой неделе, но это не мешает Stoxx 600 показать наиболее сильный месячный прирост с января текущего года. На фоне этих заявлений оценка вероятности снижения ставки ЕЦБ в апреле на 25 Б.П. упала до 45% с 90%. Из статистики отметим небольшое улучшение индекса потребительского климата Германии до -27,8 п. на декабрь с 28,3 п. на ноябрь. .

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7434,34 п. (-0,35%),

DAX - 15942,31 п. (-0,15%),

CAC 40 - 7224,31 п. (-0,57%).

Переговоры в ОПЕК обнадеживают согласованием единой позиции

Нефть демонстрировала уверенный рост в середине европейских торгов. По данным Reuters, представители ОПЕК проведут дополнительное онлайн совещание перед встречей ОПЕК+. Источник Агентства утверждает, что предполагается обсуждение внутренних вопросов организации, а не планов по добычи. Возможно, что речь пойдёт о повышении дисциплины участников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на текущей неделе нет запланированных звонков между президентом РФ и главой Саудовской Аравии. Он также напомнил, что российская сторона традиционно воздерживается от каких-либо заявлений перед совещанием ОПЕК+. Соответственно, контакты осуществляются в этом формате. Также поддержку нефти обеспечивают сообщения о существенном сокращении добычи в Казахстане, а также ожиданиях относительно сокращения запасов в США.

По состоянию на 15:45 мск:

WTI - $75,67 (+1,08%),

Brent - $80,84 (+1,08%),

Золото - $2036,20 (+0,16%).

Основные ожидания американских инвесторов связаны с данными и выступлениями конца недели

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,1% в начале дня. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла более чем ,а 3 Б.П. до 4,407%. До конца дня выступят представители ФРС, включая президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби, управляющего ФРС Кристофера Уоллера и управляющего ФРС Мишель Боумен. Также в США опубликуют данные по ценам на жильё, включая индексы S&P/CS, индекс потребительского доверия от Conference Board. Однако основное внимание инвесторов обращено на вторую половину недели, когда ожидается публикация цен личного потребления, очередная оценка ВВП и вишенкой на торте станет публичное появление председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу.