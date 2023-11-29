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ПСБ: ОФЗ приостановили рост с приближением заседания ЦБ; ждем догоняющего снижения доходностей корпоративных бумаг

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

С начала недели рынок ОФЗ дрейфует на примерно одном уровне после сильного снижения доходностей в течение 2 недель ранее. Доходность 3-летних госбумаг консолидируется на отметке 11,54%, 10-летних – 11,73% годовых. Факторов для нового рывка доходностей вниз пока нет – налоговый период близится к завершению, в результате чего уйдет поддержка рубля, а на повестку выходят данные по инфляции с приближением заседания ЦБ 15 декабря.

Сегодня Минфин проведет размещение 10-летних ОФЗ – ожидаем сохранения спроса на бумаги в размере более 100 млрд руб.  

Текущие уровни доходности госбумаг уже выглядят низко и делать ставку на ослабление ДКП в 2024 г. возможно только, увеличив дюрацию портфеля, что несет существенные процентные риски для инвесторов. Рекомендуем обратить внимание на корпоративные облигации, доходности которых отстали от динамики ОФЗ – кредитный спрэд индекса доходности Cbonds расширился до 209 б.п. против 120-150 б.п. в первой половине года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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