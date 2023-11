«Открытие»: Неуверенность в нефти и азиатских индексах вновь может побудить российские акции к снижению

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Неуверенность в нефти и азиатских индексах вновь может побудить российские акции к снижению

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки преимущественно торгуются в минусе. Укрепляются иена и новозеландский доллар. В первом случае это реакция на общую слабость доллара и сокращение разрыва в доходностях японских и американских облигаций. Доллар Новой Зеландии реагирует на «ястребиную» риторику Резервного Банка, который сохранил ставку 5,50% без изменений. На рынке нефти сохраняется неопределённость. Сигналы из ОПЕК+ говорят об отсутствии согласованной позиции и о возможности очередного переноса совещания. Рубль в утренние часы ликвидирует часть потерь, которые он получил перед закрытием предыдущего торгового дня. На этом фоне российские акции могут вновь уйти в минус. Как минимум, в бумагах экспортёрах надежды на новое устойчивое ослабление национальной валюты пока не реализовываются.

Российский рынок смог завершить торги вторника в плюсе. Рывок под занавес дня обеспечило резкое ослабление рубля и дорожающая нефть. Впрочем, акции крупнейших банков так и остались в минусе. К вечеру появилось несколько отчётов, включая результаты ТМК и «Акрона». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 54,632 млрд руб.

По итогам торгов индекс МосБиржи - 3196,36 п. (+0,17%), а индекс РТС - 1128,61 п. (-0,30%).

Лидеры роста

1 Сегежа 4,36 11,83% 23:49:58 2 Polymetal 514,4 7,84% 23:49:56 3 Россети 0,12 2,95% 23:49:48 4 МКПАО "ВК" 631 2,84% 23:49:48 5 ФосАгро ао 6 828 2,22% 23:49:50

Лидеры снижения

1 МосБиржа 201,71 -3,13% 23:49:55 2 Аэрофлот 37,15 -1,77% 23:49:57 3 OZON-адр 2 868 -1,14% 23:49:48 4 ММК 51,14 -0,88% 23:49:50 5 Сбербанк 279,91 -0,86% 23:49:57

3 отраслевых индекса завершили день в минусе, а 7 смогли закрыть торги в плюсе. Наибольшее снижение в секторе финансов (-0,48%). Наибольший рост был в электроэнергетике (+1,69%).

Бумаги «РусГидро» (HYDR) торговались в небольшом плюсе. Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев текущего года выросла до 56,7 млрд руб с 26,6 млрд руб годом ранее. Выручка увеличилась до 376,9 млрд руб с 302,5 млрд руб годом ранее. Операционная прибыль увеличилась с 46,4 млрд руб до 72,1 млрд руб. В III квартале прибыль была на уровне 9,0 млрд руб по сравнению с убытком 3,3 млрд руб годом ранее. Выручка оказалась на уровне 107,1 млрд руб при операционной прибыли 15,9 млрд руб.

Отчётность ТМК (TRMK) оказалась весьма слабой. Убыток по РСБУ за 9 месяцев оказался на уровне 8,6 млрд руб. Выручка зафиксирована на уровне 359 млрд руб. Валовая прибыль достигла 29,2 млрд руб, а прибыль от продаж 17,9 млрд руб. Сравнительные данные с прошлым годом компания не приводит.

Акции «Акрона» закрыли день нейтрально. Компания предоставила отчётность за 9 месяцев, а также сообщила, что выплатила до 5 млрд руб налога на сверх прибыль. Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев упала на 70% до 25,637 млрд руб. Выручка упала на 34% до 130,533 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 51% до 51,784 млн руб. Уровень рентабельности по EBITDA уменьшился до 40% с 54% годом ранее. Однако стоит отметить тот факт, что чистый долг сократился за отчётный период на 15% до 33,603 млрд руб. Однако из-за снижения финансовых показателей соотношение чистый долг/ EBITDA выросло с 0,3X до 0,4X.

Fix Price (FIXP) подтвердила, что планирует сохранить все свои листинги, включая глобальные депозитарные расписки (ГДР) и листинг на Лондонской фондовой бирже, Московской бирже и международной биржи Астаны после предлагаемой редомициляции. Выкупа каких-либо бумаг не планируется, а вот вопрос выплаты дивидендов всем акционерам, с учётом регуляторной среды, прорабатывается.

Сектор финансов оказался самым слабым на рынке благодаря акциям крупнейших банков. Еще накануне глава ВТБ (VTBR) говорил на встрече с президентом РФ, что сектор ждёт снижение прибыли в 2024 году. Это обстоятельство также не минует сам ВТБ. В самом деле, на фоне повышенных ставок сложно ждать кредитного бума. Однако он может вполне состояться, когда ЦБ РФ начнёт смягчение денежной политики.

Московская Биржа (MOEX) объявила о расширении линейки инструментов с юанем с 4 декабря. Инструменты позволят заключать сделки по средневзвешенному курсу юаня и по валютному фиксингу. Подробности условий торговли и ценообразованию инструментов можно посмотреть на сайте биржи.

Рубль в вечерние часы резко ослаб. Можно предположить, что это была спекулятивная реакция на завершение налогового периода. Однако стоит напомнить, что экспортёры, по сути, продают валюту равномерно из-за указа об обязательной продаже валютной выручки. Соответственно, объёмы реализации в рамках подготовки к налоговым платежам и в иные дни не должны сильно отличаться. Поэтому рывок может оказаться краткосрочным.

По итогам торгов:

USD/RUB – 89,44 (+0,72%),

EUR/RUB – 98,195 (+0,95%),

CNY/RUB – 12,481 (+0,73%).

Среди представителей ФРС появились оптимисты по ставке

Индексы США завершили торги вторника небольшим приростом. При этом доходности по облигациям снизились на фоне вполне мягких заявлений от управляющего ФРС Кристофера Уоллера. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала на 4,2% до 4,346%, хотя в начале дня поднималась выше 4,4%. Управляющий Уоллер полагает, что его уверенность только укрепляется, что ФРС сделала достаточно, чтобы замедлить экономику и вернуть инфляцию к целевому уровню. Более того, он заметил, что при снижении инфляции в течение нескольких месяцев у ФРС появится основание для снижения ставки. Впрочем, он тут же заметил, что ничего не гарантировано. При этом инфляция всё ещё высокая и пока ещё рано говорить о её устойчивом снижении. Он замечает некоторые признаки остывания потребительской и деловой активности, но всё ещё следит за сферой услуг и недвижимостью. Его коллега Мишель Боумен оказалась более жёсткой в своей риторике. Она вновь не придала особого значения поступившей в последнее время статистике и напомнила, что ФРС вполне должна ещё повысить ставку. Особенно это будет актуально, если замедление инфляции прекратится.

Меж тем индекс потребительского доверия от Conference Board поднялся в ноябре до 102,0 п. с 99,1 п. в октябре. При этом компонент ожиданий поднялся до 77,8 п. с 77,2 п. Если же говорить о ценах на жильё, то пока не всё удовлетворяет ожиданиям скорого снижения ставки. Рост цен на недвижимость в США ускорился до 6,1% в сентябре с 5,8% в августе. Лишь за сентябрь цены выросли на 0,6% при ожиданиях 0,4%. Индекс цен на жилую недвижимость в 20 крупнейших городских образованиях США от S&P/CS также указывает на ускорение роста цен до 3,9% в сентябре с 2,1% в августе. Впрочем, в этом случае прогноз был ещё выше – 4,0%.

Micron (MU) улучшила прогноз на квартал благодаря улучшению спроса. Глава компании также заявил, что проводятся переговоры с Китаем, где продукция компании запрещена на импорт и в переговорах наметились позитивные моменты. Регулятор Великобритании заявил о том, что сделка Adobe (ADBE) по покупке Figma может негативно сказаться на конкурентной среде. Boeing (BA) получила повышение рекомендаций для инвесторов от RBC на фоне улучшения ожиданий по продажам коммерческих и военных самолётов на 2024 год. Фармацевтическая Merck (MRK) повысила квартальные дивиденды до $0,77 на акцию.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary +0,54%, Real Estate +0,52%, Consumer Staples +0,4%, Communication Services +0,32%, Utilities +0,31%, Materials +0,2%, Technology +0,19%, Energy +0,06%, Financials -0,1%, Industrials -0,24%, Health -0,5%.

По итогам торгов:

DJIA - 35416,98 п. (+0,24%),

S&P 500 - 4554,89 п. (+0,10%),

NASDAQ Composite - 14281,76 п. (+0,29%).

Индекс в Гонконге ликвидировал свои ноябрьские достижения

Азиатские рынки преимущественно снижались. В Гонконге местный индекс упал до минимума за пять недель на фоне провала акций компании по доставке еды Meituan на 11%. Компания предупредила о замедлении роста выручки. Индекс в Пекине, который учитывает инновационные малые и средние компании, провалился ещё на 4%. Ситуация в Гонконге даже повлияла на общий Азиатский Индекс MSCI, который в утренние часы повышался, но затем лишился своих достижений.

Японский рынок явно под давлением иены, которая укрепилась до 147,0 за доллар на фоне общей слабости доллара и сокращения разрыва в доходностях японских и американских облигаций. В частности, сокращение этой разницы негативно сказывается на банковских бумагах: Mitsubishi UFJ Financial (-2,3%), Sumitomo Mitsui Financial (-1,8%), Mizuho Financial (-2,4%). Акции Toyota Motor (+1,6%) игнорировали иену на фоне новостей о планах продажи доли в Denso Corp. (+1,3%) за $4,7 млрд. При этом бумаги Honda Motor теряли около 1,3%, а Nissan Motor около 2,2%. Пивоваренная Asahi Group Holdings (+1,0%) планирует провести вторичное размещение на $1,2 млрд.

Новозеландский доллар укреплялся на 1% и более после решения Резервного Банка страны сохранить ставку без изменений. Однако регулятор отмечает, что инфляция остаётся высокой и вероятность нового повышения всё ещё существенная. Соответственно, ставка может быть повышена в будущем с текущей 5,50%.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 33340,77 п. (-0,20%),

Hang Seng - 16977,05 п. (-2,17%),

Shanghai Composite - 3023,58 п. (-0,49%).

ОПЕК+ всё ещё заставляет рынок сомневаться в согласованной позиции

Котировки нефти демонстрировали нейтральность в утренние часы. Ситуация на рынке весьма противоречивая. С одной стороны, Израиль нарушил перемирие в Секторе Газа и вновь возобновил военные действия. Казахстан заявил о существенном сокращении поставок нефти из-за шторма и его последствий в Черном море. Запасы в США также были нейтральными, или даже оптимистичными для роста цен. Однако из ОПЕК+ поступает информация о том, что позиции участников всё ещё не согласованы. Более того, совещание, запланированное на 30 ноября может быть перенесено.

Если же говорить об американских запасах, то, по данным API, на неделе до 24 ноября американские коммерческие запасы -817 тыс. баррелей, запасы бензина -898 тыс. баррелей, а дистиллятов +2,81 млн баррелей. Это первое за шесть недель сокращение запасов нефти. При этом в дистиллятах это первое увеличение за девять недель.

По состоянию на 8:45 мск: