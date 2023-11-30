ПСБ: Индекс МосБиржи вчера опустился до отметки 3174 пунктов, завершив торги на минимальном уровне с 16 ноября

Объёмы торгов продолжили снижаться, составив в итоге 53,3 млрд руб., что сопоставимо с обычными значениями ноября. Все отраслевые сегменты показали негативную динамику, лишь отдельные акции смогли вчера подрасти. Основное внимание инвесторов обращено на бумаги Сбербанка, которые вновь оказались в ощутимом минусе. Акции банка снижаются третий день подряд, выйдя вчера за нижнюю границу восходящего тренда, который берёт своё начало со второй половины сентября. В целом, бумаги Сбербанка могут продолжить снижаться, ближайшим очевидным уровнем поддержки выступают уровни 273-274 руб.

Заметно хуже рынка были бумаги из сегмента горной добычи и металлургии. Здесь в аутсайдерах оказались акции Полиметалла и угледобывающих компаний. Смешанная динамика наблюдалась среди бумаг потребсектора. После сильного роста накануне просели акции Сегежи. Падение бумаг INARCTICA превысило 4% после того как компании сообщила, что цена SPO составляет 900 руб., что на 4,3% выше уровня закрытия торгов во вторник. Порадовать инвесторов смогли акции Магнита. Вчера они поднимались выше 6400 рублей, но не смогли удержать данные отметки, завершив день немного ниже. После шести дней снижение подросли бумаги НоваБев Групп. Финансовую отчётность представила вчера Роснефть, она оказалась выше консенсуса, акции компании отреагировали на это ростом. Поделилась результатами работы за III кв. также Транснефть, здесь показали тоже превзошли ожидания рынка, однако бумаги завершили день в нуле. Сильную отчётность опубликовала также Башнефть, однако это произошло уже во время вечерней сессии, на которой акции компании не торгуются.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов. Российский рынок может продолжить снижаться если бумаги Сбербанка не смогут подрасти. Поддержкой для индекса может выступить дорожающая нефть, однако ситуация здесь может сильно измениться, если итоги заседание ОПЕК принесут негативный сюрприз.