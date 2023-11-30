ПСБ: Аэрофлот раскрыл финансовые результаты за 3кв. и 9 мес. 2023 г.

Хейфец Екатерина, главный аналитик ПСБ

Мы оцениваем результаты компании как умеренные. Аэрофлот, несмотря на санкции и рост стоимости топлива (+25,2% г/г за 9 мес.) и обслуживания воздушных судов (технической обслуживание +57,4% г/г за 9 мес., обслуживание воздушных судов и пассажиров +34,3% г/г за 9 мес.), показывает неплохие результаты, даже несмотря на фактическое снижение субсидирования авиаперевозчиков. Тем не менее показатели в основном обеспечены эффектом низкой базы. Кроме того, компания значительно нарастила чистый долг (+23,9% за 9 мес. до 623,9 млрд. руб.).

3 кв. является традиционно сильным для авиакомпаний на фоне роста сезонного спроса. Сейчас драйвером роста является авиакомпании Аэрофлот и Россия. По результатам июля-сентября компания смогла сократить чистый убыток на 20,8% и увеличить рентабельность по EBITDA на 8,1 п.п. Компания также смогла нарастить доходные ставки по регулярным направлениям на внутренних рейсах (+26,5% г/г). Однако на международных линиях ставки продолжают сокращаться (-7,4% г/г). По-прежнему сдержанно смотрим на отрасль авиаперевозок из-за высоких макрорисков, высокой стоимости обслуживания и возврата авиапарка в российскую юрисдикцию. Также сдержанно смотрим на восстановление пассажиропотока. По нашим прогнозам, пассажирские авиаперевозки в 2024 году составят 115 млн. чел. (+5,9% г/г), а в 2025 — 120 млн чел. (+5,1 г/г). Однако доковидных значений (128 млн. чел.) перевозки не достигнут.