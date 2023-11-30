«Открытие»: Решение ОПЕК+ определит динамику нефти и российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Решение ОПЕК+ определит динамику нефти и российского рынка

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индексы в Азии преимущественно повышаются, нефть дорожает в надежде на возможности Саудовской Аравии продавить сокращение производства еще на 1 млн баррелей. Рубль в утренние часы торгуется стабильно. Вероятно, что российский рынок попытается показать небольшой рост в начале дня. Однако затем многое определит решение ОПЕК+ и динамика котировок нефти. В случае начала новой волны снижения цены на нефть могут потянуть за собой акции российских нефтяников.

Российский рынок снизился по итогам торгов в среду. Негатив усилился к финишу дня на фоне укрепления российской валюты и разворота вниз цен на нефть. Отчётность компаний и прочие корпоративные события не смогли улучшить настроение инвесторов. Параметры вторичного размещения «Инарктики» и «Софтлайна» не впечатлили, отчётность «Аэрофлота» вызвала вопросы. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 45,015 млрд руб.

По итогам торгов 29 ноября индекс МосБиржи - 3173,52 п. (-0,71%), а индекс РТС - 1128,01 п. (-0,05%).

Лидеры роста

1 OZON-адр 2 903 1,22% 23:49:56 2 Роснефть 593,45 0,6% 23:49:57 3 ММК 51,44 0,59% 23:49:46 4 Магнит ао 6 377,5 0,47% 23:49:55 5 МКБ ао 7,7 0,38% 23:49:55

Лидеры снижения

1 Polymetal 480,8 -6,53% 23:49:55 2 Сегежа 4,25 -2,36% 23:49:54 3 GLTR-гдр 587,6 -2,23% 23:49:00 4 ПИК ао 695,4 -1,99% 23:49:58 5 Юнипро ао 2,08 -1,93% 23:49:51

Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили торги в минусе. Наибольшее падение было в электроэнергетике (-1,12%), а также металлах и добыче (-0,96%).

«Инарктика» (AQUA) определилась с параметрами вторичного размещения. Цена вторичного размещения составит 900 руб. за акцию, то есть по нижней границе диапазона 900-968,5 руб. Через 6 месяцев участники вторичного размещения смогут купить по этой же цене ещё по одной акции на каждые пять купленных. Акции компании закрыли торги снижением на 4,1% на уровне 901,5 руб за бумагу.

«Софтлайн» (SFTL) определилась с параметрами вторичного размещения. Инвесторам будет предложено до 25 млн акций, что составляет около 8% от всех бумаг. Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00-149,84 руб за акцию. Итоговая цена будет определена на следующий день после завершения сбора заявок, но не будет выше цены закрытия на последний день сбора заявок. Заявки могут быть поданы в период с 29 ноября по 6 декабря. Через полгода новые инвесторы получат право приобрести ещё 10 акций по цене размещения на каждые 40 купленные бумаги.

Акции «Алроса» (ALRS) смогли подорожать на 0,6%. Компания отчиталась о сокращении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев на 7% до 87,86 млрд руб. Выручка увеличилась на 8% до 237,16 млрд руб. Прибыль от продаж оказалась на уровне 94,37 млрд руб по сравнению с 96,2 млрд руб годом ранее. В целом, можно сказать, что отчёт стоит воспринимать позитивно, так как в текущем году компания сталкивается, как с некоторыми внешними ограничениями, так и нестабильностью цен на алмазы и бриллианты.

«Транснефть» (TRNF-P) отчиталась о росте прибыли по МСФО, приходящейся на акционеров, за 9 месяцев выросла в 1,5 раза до 245,331 млрд руб. Выручка выросла до 980,114 млрд руб по сравнению с 909,196 млрд руб годом ранее. В III квартале чистая прибыль оказалась на уровне 63,819 млрд руб по сравнению с 48,192 млрд руб годом ранее. Выручка в III квартале увеличилась с 293,215 млрд руб до 343,433 млрд руб. Как минимум, можно рассчитывать на более высокие дивиденды за 2023 год, чем за 2022 год.

«Аэрофлот» (AFLT) отчитался о чистом убытке за 9 месяцев в объёме 111,322. Однако без учёта курсовых переоценок скорректированная чистая прибыль оказалась на уровне 18,280 млрд руб. Выручка выросла на 40,4% до 441,104 млрд руб. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 45,6% до 408,527 млрд руб. Выручка от грузовых перевозок возросла на 21,7% до 17,049 млрд руб. Чистая прибыль по EBITDA составила 174,273 млрд руб. Общий долг увеличился на 24,9% до 763,722 млрд руб. Изменение произошло из-за валютной переоценки. Однако показатель чистого долга вырос лишь на 23,9% до 623,936 млрд руб. В целом, можно говорить, что случай «Аэрофлота» пока далёк от инвестиционной привлекательности, но может стать частью спекулятивной доли в портфеле. При перспективах преодоления геополитического кризиса компания всё же может рассчитывать на восстановление внешних авиаперевозок.

Немного позитивной макроэкономики. По итогам десяти месяцев, ВВП РФ вырос на 3,2%, а в октябре на 5% в сравнении с октябрём прошлого года. При этом за январь-сентябрь экономика выросла на 2,9%. То есть наблюдается некоторая тенденция к ускорению. В ОЭСР повысили прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 1,1% с 0,9% ранее, а также с падения на 0,4% в середине текущего года. Рост мировой экономики в 2023 году предполагается на уровне 2,9%, а в 2024 году 2,7%. Безработица в РФ достигла очередного исторического минимума в октябре на уровне 2,9%. Рост промышленного производства в октябре замедлился до 5,2% с 5,6% в сентябре. Инвестиции в основной капитал подскочили до 13,3% в III квартале. Даже в сравнении с мировыми темпами российская статистика совершенно не выглядит бледной.

Рубль укрепил свои позиции, а вероятность повышения ставки ЦБ РФ выросла. По данным Росстата, недельная инфляция к 27 ноября ускорилась до 0,33% по сравнению с 0,2% неделей ранее. С начала месяца инфляция составила 1,13%. Темпы годового прироста цен превысили верхнюю границу прогноза ЦБ РФ и составили 7,54%. Таким образом условия для дальнейшего повышения ставки регулятора, или, как минимум, отсутствия мягкой риторики, усилились.

По итогам торгов:

USD/RUB – 88,55 (-1,00%),

EUR/RUB – 97,33 (-0,88%),

CNY/RUB – 12,407 (-0,59%).

Мнения в ФРС по поводу денежной политике начали разделяться

Индексы США завершили день разнонаправленно. Представители ФРС продолжают оказывать усиленное влияние на участников рынка. Ещё во вторник мягкие заявления управляющего ФРС Кристофера Уоллера внушали надежды на завершение цикла ужесточения, но в среду «ястребиный» посыл пришёл от главы ФРБ Ричмонда. Томас Баркин, который будет голосовать в 2024 году, не исключает варианта повышения ставки. Текущая динамика инфляции всё ещё не выглядит убедительно для него. Естественно, что разговоры о снижении ставки являются преждевременными. Рост ВВП на 5% говорит о возможности повышать цены, да и рост стоимости недвижимости также чрезмерный. Относительно надежд рынка на снижение ставки в 2024 году он отметил, что инфляция должна упасть до целевого уровня, или о снижении ставки даже не стоит говорить.

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который также будет голосовать по ставке в 2024 году, выразил надежду на то, что текущая тенденция на замедление инфляции продолжится. При этом деловая активность в ближайшие месяцы начнёт замедляться, полагает он. Бостик считает, что возможности компаний повышать цены быстро сокращаются. Президент Кливленда Лоретта Мейстер больше звучала нейтрально. Она подчеркнула, что политика ФРС находится в правильной позиции и у регулятора есть время для отслеживания влияния на инфляцию. Мейстер отметила прогресс в снижении темпов инфляции, но одновременно сообщила, что политика регулятора должна быть гибкой. На фоне заявлений доходность 10-летних казначейских обязательств США всё же снизилась на 6,9 б.п. до 4,267%. Теперь о статистике. Оценка роста ВВП США пересмотрена до 5,2% с 4,9% в предыдущем выпуске. То есть представители ФРС всё же правы, когда говорят о сохранении потенциала для компаний на повышение цен, что, естественно, продолжает поддерживать высокую инфляцию.

Cigna (CI) и Humana (HUM) ведут переговоры о слиянии, или мягком поглощении. Акции General Motors (GM) были среди лидеров дня. Компания объявила о программе обратного выкупа на $10 млрд и о повышении дивидендов на 33% до $0,12 на акцию с 2024 года. Более того, прогноз по финансовым показателям на текущий год был подтвержден, даже с учётом потерь от забастовок профсоюзов. В 2024 году GM ожидает увеличение производства электромобилей и улучшение маржи прибыльности. UnitedHealth (UNH) подтвердила ожидания на 2023 год и улучшила прогноз на 2024 год. В прессе появились сообщения, что Apple (AAPL) отказывается от собственной разработки чипа беспроводной связи 5G после неудачных промежуточных результатов. Розничная сеть Dollar Tree (DLTR) отчиталась хуже ожиданий, а менеджмент ещё добавил негатива, сообщив о смягчении потребительской активности. Hormel Foods (HRL) также ожидает дальнейшего снижения продаж из-за слабого спроса на индейку, а ещё и слабого спроса в сегменте китайского бизнеса.

Динамика по секторам: Real Estate +0,73%, Financials +0,71%, Materials +0,38%, Industrials +0,33%, Health +0,02%, Technology +0,01%, Consumer Discretionary -0,35%, Utilities -0,79%, Consumer Staples -0,81%, Energy -0,88%, Communication Services -1,12%.

По итогам торгов:

DJIA - 35430,42 п. (+0,04%),

S&P 500 - 4550,58 п. (-0,09%),

NASDAQ Composite - 14258,49 п. (-0,16%).

Китайская деловая активность вновь неприятно удивила

Индексы Азии преимущественно торговались в плюсе. Китайские страховщики New China Life Insurance и China Life Insurance на равных условиях создают инвестиционный фонд объёмом $7 млрд для вложений в акции внутреннего рынка на фоне усилий правительства по стабилизации финансового рынка. Индекс в Гонконге закрывает в минусе четвертый месяц подряд, хотя в последний торговый день декабря Hang Seng преимущественно растёт. Акции Tencent дорожали на 2%, а Longfor Group на 2,2%. Бумаги China Mobile дорожали на 1,5%. Однако противовесом для рынка стало снижение таких бумаг, как Alibaba Group на 0,8%. Одним из главных аутсайдеров месяца стали акции компании по доставке еды Meituan, которые провалились на 17% после отчётности. Другим слабым звеном стали бумаги производителя электромобилей BYD, которые потеряли 13%. И, наконец, акции Alibaba потеряли почти 10%. Вспомним о статистике. Индекс деловой активности Китая в производственной сфере от Национального бюро статистики снизился в ноябре до 49,4 п. с 49,5 п. в октябре при ожиданиях повышения до 49,7 п. Индикатор деловой активности в сфере услуг снизился до 50,2 п. с 50,6 п. в октябре при ожиданиях роста до 51,1 п. Таким образом, сводный индикатор упал до 50,4 п. с 50,7 п.

В отличие от китайского рынка MSCI Asia-Pacific показывает лучший результат за месяц с января текущего года. Рост составляет более 7%. Иена в четверг торговалась около 147,1 за доллар, то есть на уровнях близких значениям предыдущего дня. Дорожали бумаги полупроводникового сектора: Advantest Corp. (+3,7%), Tokyo Electron (+0,1%). В плюсе были банки, а вот среди экспортёров ситуация была неоднозначной: Toyota Motor (-0,1%), Shiseido (-4,1%), Honda Motor (+0,5%). Промышленное производство в Японии выросло за октябрь на 1,0% при ожиданиях повышения на 0,8%.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 33430,31 п. (+0,33%),

Hang Seng - 16971,65 п. (-0,13%),

Shanghai Composite - 3016,96 п. (-0,16%).

Нефть ждёт решения ОПЕК+

Нефть накануне демонстрировала повышенную волатильность. Вечерние данные по запасам в США и сообщения о сохраняющихся разногласиях в ОПЕК+ по вопросу дальнейшего сокращения производства привели к падению котировок. Впрочем, закрытие торгов всё же было в плюсе. Источники Reuters утверждают, что основные переговоры ведутся о сокращении добычи, но пока нет финального решения. Ангола и Нигерия продолжают настаивать на увеличении своих квот в 2024 году. При этом Саудовская Аравия настаивает на дополнительном снижении производства на 1 млн баррелей в сутки.

Статистика от Минэнерго США позитива не добавляет. В отличие от API она оказалась в пользу «медведей». Согласно данным, на неделе до 24 ноября коммерческие запасы нефти +1,61 млн баррелей, +1,76 млн баррелей, а дистиллятов +5,22 млн баррелей. Добыча в США остаётся на рекордном уровне 13,2 млн баррелей.

По состоянию на 8:55 мск: