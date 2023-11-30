Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 ноября: 5 788,6802 руб/1 г золота и 70,4400/1 г серебра ЦБ РФ с 30 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 788,6802 руб.

1 грамм серебра - 70,4400 руб.

1 грамм платины - 2 651,9299 руб.

1 грамм палладия - 3 026,2900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 51,8900 р. (0,90%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,11%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,5599 р. (0,74%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9200 р. (0,16%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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