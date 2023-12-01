«Открытие»: Рынок тянут вниз секторы металлов и добычи и финансов

Андрей Кочетков, рынок тянут вниз секторы металлов и добычи и финансов

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня в четверг. При этом динамика рубля и нефть в большей степени способствовала росту. Однако рынок тянули вниз секторы металлов и добычи (-0,9%) и финансов (-0,8%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 26,8 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 3165,62 п. (-0,25%), а индекс РТС - 1123,68 (-0,38%).

Лидерами среди индексных бумаг были МКБ, «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти». Самыми слабыми оказались Polymetal, GlobalTrans, ГК «ПИК», iQIWI и «Русгидро».

Бумаги «Роснефти» (ROSN) теряли более 1,2% по факту выхода финансовой отчётности, которая вполне тянет на определение – «Сильная». Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, по МСФО достигла за 9 месяцев 1,071 трлн руб, или на 76,2% относительно показателя прошлого года. В III квартале прибыль составила 467 млрд руб. Выручка снизилась на 8,2% до 6,612 млрд руб. Однако в III квартале выручка увеличилась на 33,3% до 2,732 млрд руб. За 9 месяцев EBITDA увеличился на 19,3% до 2,403 млрд руб, 1,002 трлн руб в III квартале. Капитальные затраты выросли за 9 месяцев на 10,6% до 909 млрд руб. Отметим, что рост EBITDA обусловлен сокращением операционных расходов и повышением эффективности. Как минимум, можно рассчитывать на увеличение дивидендов по сравнению с выплатами за 2022 год.

«ИНАРКТИКА» (AQUA) завершила процесс вторичного размещения акций. Было привлечено 3 млрд руб средств. Объём поданных заявок превысил 3,3 млн акций, что превысило индикативный размер предложения. Компания привлекла более 13 тыс. новых инвесторов, а доля акций в свободном обращении составила 17,8%. Цена размещения, как мы и указывали накануне, составила 900 руб за акцию, или нижнюю границу диапазона размещения 900-968,5 руб за бумагу.

Рубль торгуется разнонаправленно. Резкое ослабление по факту завершения налогового периода прекратилось столь же внезапно, как и началось. Курс вернулся к привычным значениям в диапазоне 88,0-89,0 за доллар. Вероятно, что данный диапазон, который равновесно не устраивает экспортёров и импортёров, продержится какое-то время. Во всяком случае, подобный курс выгоден бюджету. На 2023 год Минфин закладывал курс 68,3 за доллар, а по факту за 10 месяцев средневзвешенное значение рубля составляет 84,156 за доллар. Благодаря этому дефицит федерального бюджета по итогам десяти месяцев оказался лишь на уровне 0,7%, хотя ещё весной звучали тревожные цифры выше 3% ВВП.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 88,73 (+0,20%),

EUR/RUB – 96,93 (-0,41%),

CNY/RUB – 12,412 (+0,04%).

Инфляция в еврозоне замедляется быстрее плана

Европейские индексы торговались в оптимизме. Инфляция в еврозоне замедлилась до 2,4% в ноябре по сравнению с 2,9% в октябре. При этом ожидалось замедление до 2,7%. По базовому показателю замедление роста цен до 3,6% с 4,2% в октябре при прогнозе 3,9%. То есть у инвесторов Европы появляются основания ожидать смягчения, если не политики, то риторики ЕЦБ. Первым на статистику отреагировал евро, который существенно слабел против основных конкурентов. На рынке теперь ожидают первое снижение ставки в апреле. Впрочем, не вся статистика дня была положительной. Безработица в Германии выросла до 5,9% с 5,8%. ВВП Франции снизился за III квартал на 0,1% при ожиданиях роста на 0,1%. Существенный вклад в рост рынков внёс сектор нефти и газа, который повышался на 1,6% вслед за дорожающей нефтью.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7471,79 п. (+0,65%),

DAX - 16244,68 п. (+0,48%),

CAC 40 - 7310,41 п. (+0,59%).

ОПЕК+ может удивить ещё более жёстким решением

Нефть дорожала. Прежде всего, слухи об очередном переносе совещания ОПЕК+ не подтвердились. Однако главной идеей роста стали другие слухи. Источники Reuters в ОПЕК+ говорят о том, что на совещании будет обсуждаться вариант сокращения добычи от 1 до 2 млн баррелей в сутки. Это существенно больше ожиданий перед встречей представителей нефтедобывающего альянса. Ранее на рынке даже говорили о том, что противоречия членов могут сорвать дополнительное сокращение производства. Источники Reuters также говорят, что наибольшее сокращение будет сделано в I квартале. То есть затем объёмы добычи могут быть частично восстановлены. Решение ОПЕК+ может быть оглашено уже в 17:00 мск:

По состоянию на 15:55 мск:

WTI - $78,49 (+0,81%),

Brent - $83,98 (+1,06%),

Золото - $2058,50 (-0,42%).

Ford подтвердил прогноз по финансовым показателям

Фьючерсы на основные индексы США указывали на повышение рынка в начале дня от 0,25% в S&P 500 до 0,55% в Dow Jones. При этом доходность по 10-летним казначейским обязательствам США существенно не изменилась и даже немного повысилась до 4,29%. Одним из главных событий дня станет публикация индикаторов цен личного потребления в США, которые ФРС предпочитает в качестве основного инструмента замера инфляции.

Ford (F) перед стартом торгов подтвердил свой прогноз по финансовым показателям на текущий год, даже с учётом потерь из-за забастовок профсоюзов. В течение действия заключённого контракта дополнительные расходы могут составить до $8,8 млрд. Глава Nvidia (NVDA) полагает, что уже через 5 лет многие функции в разработке и тестировании новых чипов, включая чипы для искусственного интеллекта, будет производить сам искусственный интеллект.