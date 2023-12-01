ПСБ: Давление на котировки госбумаг в ближайшие недели может вырасти

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Вчера доходности ОФЗ подросли на 3-7 б.п., отыгрывая данные по дальнейшему ускорению недельной инфляции, вышедшие накануне вечером. Как мы отмечали ранее, это ведет к росту рисков дополнительного повышения ключевой ставки на декабрьском заседании.

Кроме того, с завершением налогового периода рубль потерял часть поддержки – дальнейшее коррекционное восстановление позиций будет восприниматься инвесторами, как дополнительный проинфляционный фактор накануне заседания ЦБ. В результате, в ближайшее время динамика котировок госбумаг буду особенно подвержены колебаниям валютного курса.

Рекомендации для инвесторов остаются прежними. Более половины портфеля облигаций сохранять во флоатерах – на горизонте, как минимум, 4-5 месяцев данный портфель обеспечит высокую доходность. На бумаги с фиксированной ставкой пока рекомендуем аллоцировать до 30% портфеля (корпоративные выпуски срочностью до 3 лет), что с одной стороны, позволяет отыграть идею снижения ставки в следующего году, с другой – ограничит размер потенциальных процентных рисков. При этом рекомендуем дождаться итогов заседания ЦБ 15 декабря, по итогам которого принимать решение об увеличении доли классических бумаг.