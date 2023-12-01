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ПСБ: Индекс МосБиржи в четверг продолжил снижение, завершив торги вблизи отметки 3160 пунктов

Большинство «голубых фишек» выглядело лучше рынка, в то время практически все остальные акции оказались в минусе. Дивидендные ожидания поддержали акции ЛУКОЙЛа и Газпром нефти, в то же время бумаги Роснефти оказались в минусе. Акции Сбербанка завершили торги в плюсе, сумев удержаться от дальнейшего снижения. Объёмы торгов бумагами банка резко выросли, особенно сильные покупки прошли уже ближе к окончанию торгов. Надеемся, что интерес к акциям Сбербанка вернётся, что должно поддержать весь рынок. Яркую динамику показали бумаги из сектора горной добычи и металлургии. В аутсайдерах оказались акции золотодобытчиков.

Обновили локальный минимум бумаги Полюса, на данный момент они находятся на уровнях середины лета. Все остальные акции здесь, которые оказались в минусе, выглядели явно хуже рынка. В то же время подскочили бумаги угледобывающих компаний, обыкновенные акции Мечела и Распадской прибавили более 2%. Довольно слабо также выглядели сектора ИТ-компаний, транспорта и девелоперов.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3135-3180 пунктов. Учитывая сильное падение большинства бумаг в последние дни, не исключено, что в течение сегодняшних торгов готовы будут вернуться ку покупкам. Кроме этого, вчерашняя динамика бумаг Сбербанка внушает оптимизм, уровень поддержки, который располагается на уровнях 272-274 рублей, удержал их от дальнейшего падения. Однако на рынке продолжают преобладать негативные настроения, котировки Brent выглядят слабо. Это будет негативно сказываться на российском рынке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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