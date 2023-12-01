«Открытие»: Добровольность сокращений добычи в ОПЕК+ вгоняет рынок в сомнения

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в минусе в первой половине дня в пятницу. Существенных корпоративных событий не было, но можно отметить динамику хуже рынка в секторе телекоммуникаций (-3,7%), металлов и добычи (-0,5%), потреблении (-0,6%), химии и нефтехимии (-1,0%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 19,5 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 3145,28 п. (-0,65%), а индекс РТС - 1099,52 п. (-1,39%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Россети», «Магнит», Polymetal, N+ Group, «Интер РАО». Хуже всех смотрелись «Ростелеком», «Селигдар», «Сегежа», iQIWI, «Русгидро».

Акции «Ростелеком» (RTKM) в лидерах снижения на фоне дивидендной отсечки. Владельцы бумаг на конец торгов 30 ноября имеют право на получение выплат в размере 5,4465 руб на обыкновенную, или привилегированную акцию. Также дивидендные отсечки состоялись в «Селигдар» (SELG) – 2 руб на акцию - и «Группе Позитив» (POSI) – 15,8 руб на акцию.

«Совкомбанк» планирует получить до 10 млрд руб в результате первичного размещения акций. Установленный индикативный диапазон размещения составляет от 10,50 до 11,50 руб за акцию. Соответственно, по данным оценкам капитализация банка составит от 200 до 219 млрд руб. Окончательная цена будет объявлена советом директоров после первичного сбора заявок. Московская Биржа допустит к торгам акции банка с 15 декабря под тикером – SVCB.

Немного макроэкономики. Индекс активности в обрабатывающих отраслях РФ в ноябре остался на уровне 53,8 п., как и в октябре. В ноябре продолжился рост новых заказов, даже на фоне некоторого сокращения экспорта.

Московская Биржа (MOEX) определилась с расписанием торгов в новогодние дни. Торги будут проводиться с 3 по 5 января и 8 января. 30-31 декабря и 6-7 января торги проводиться не будут. С 9 января работа биржи возобновляется в прежнем режиме. Торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме. Некоторые изменения касаются лишь валютной секции. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

Рубль вновь слабел. Курс доллара превышал 90 руб, а евро 98 руб. В какой-то мере это можно назвать техническим откатом после попыток продолжить укрепление. Однако за последнюю неделю рубль не смог показать какие-либо достижения. В ноябре-декабре традиционно возрастает спрос со стороны импортёров. Кроме того, стабилизация курса в районе 88,0-90,0 также стимулирует активность промышленных импортёров компонентов и оборудования. К концу месяца сезонный фактор заметно ослабнет и мы можем, вероятно, получить ещё одну скромную волну укрепления россиянина.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 90,13 (+0,75%),

EUR/RUB – 97,98 (+0,60%),

CNY/RUB – 12,581 (+0,74%).

Европейская промышленность замедляет падение

Европейские индексы торговались в плюсе. Позитивный импульс был получен ещё накануне, когда вышли данные по инфляции. Рост цен замедлился до 2,4% в ноябре с 2,9% в октябре. В пятницу 1 декабря были опубликованы индексы деловой активности в производственной сфере. Показатель еврозоны поднялся до 44,2 п. с 43,1 п. в октябре при ожиданиях роста до 43,8 п. В Германии показатель поднялся до 42,6 п. с 40,8 п., а во Франции до 42,9 п. с 42,8 п. Прогресс в соседней Великобритании более заметен, но индикатор всё ещё указывает на спад. Активность в промышленности туманного Альбиона поднялась до 47,2 п. с 44,8 п. в октябре. Основную поддержку британскому FTSE 100 оказывали акции сектора базовых материалов. В частности, акции Anglo American повышались более чем на 6%, а Antofagasta более чем на 4%. Инвесторы в Европе и США ждут публичное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Конечно, вряд ли Пауэлл немедленно заговорит о потенциале снижения ставки, но какая-то реакция на свежую статистику по инфляции всё же может быть.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7502,89 п. (+0,66%),

DAX - 16334,83 п. (+0,74%),

CAC 40 - 7337,68 п. (+0,37%).

Добровольность сокращений добычи в ОПЕК+ вгоняет рынок в сомнения

Нефть начала дорожать в рамках европейской сессии. Тем не менее, рынок продолжают смущать несколько фактов. Прежде всего, новое ограничение на добычу относится к добровольной части. Соответственно, дисциплина этой меры может быть не на самом высоком уровне. Во-вторых, в ряде европейских стран рецессия, или стагнация экономики, что не способствует росту спроса. В-третьих, Добыча вне ОПЕК+ растёт. В частности, Бразилия в текущем году увеличила экспорт нефти на 40% до 1,8 млн баррелей в сутки. В США производство нефти находится на рекордных 13,2 млн баррелей уже несколько недель подряд. Соответственно, рынок не чувствует поводов для роста, хотя и потенциал снижения также ограничен. Структура фьючерсов всё ещё остаётся в бэквордации. Февральский Brent на $0,96 дороже майского и на $1,82 дороже августовского. В целом, можно отметить, что структура стала ещё более ярко выраженной, чем за последние пару недель. То есть на рынке всё же отмечают некий дефицит предложения.

Немного статистики Urals. Средняя цена российского сорта в ноябре снизилась до $72,84 за баррель, что выше на 9,5%, чем в ноябре 2022 года - $66,47 за баррель. В октябре средняя цена Urals была на уровне $81,52. Меж тем за период с января по ноябрь средняя цена сложилась на уровне $62,89 за баррель. В бюджете РФ в конце 2022 года закладывалась цена в районе $70,1 за баррель при среднем курсе доллара 68,3 руб.

По состоянию на 15:55 мск:

WTI - $75,85 (-0,14%),

Brent - $80,70 (-0,20%),

Золото - $2057,00 (-0,01%).

Американский рынок ждёт намёков от председателя ФРС

Фьючерсы на основные индексы США указывали на слабость американского рынка на старте торгов от нейтрального открытия в Dow Jones до снижения на 0,3% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США незначительно снизилась до 4,34%.

Из важной статистики дня отметим канадскую безработицу, индексы производственной активности в США и ISM в производственной сфере, индикатор расходов на строительство в США, а также в 19:00 мск выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.

Pfizer решила остановить исследования препарата для похудения из-за непредсказуемых побочных эффектов. Накануне глава Tesla Илон Маск провёл презентацию Cybertruck с разгоном до сотни за 4-6 секунд, с пуленепробиваемым корпусом и фантастическим видом. Косвенно он также отметил, что новый электрический пикап будет стоить около $60,990 по базовой модели (250 миль пробег от зарядки и разгон до сотни за 6,5 секунд), а версия Cyberbeast пойдёт по цене $99,990 (пробег до 340 миль с разгоном до сотни за 4,1 секунд) Максимальная скорость электромобилей будет 112 миль и 130 миль соответственно. .