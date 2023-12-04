Комментарии

ПСБ: Рост доходностей ОФЗ на этой неделе продолжится

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

По итогам недели кривая ОФЗ подросла на 4-7 б.п. При этом основное движение наблюдалось в четверг-пятницу после завершения налогового периода и возврата рубля к уровню 90 руб./долл. Дополнительным негативным фактором для госбумаг остаются данные по недельной инфляции, которые указывают на дальнейшее ускорение роста цен. В целом, с приближением заседания Банка России 15 декабря опасения инвесторов относительно дополнительного повышения ключевой ставки начинают нарастать, что сказывается на снижении спроса на ОФЗ с фиксированным купоном.

На текущей неделе при отсутствии поддержки со стороны рубля давление на котировки классических госбумаг сохранится, а спрос на аукционе Минфина, вероятно, снизится. Также на текущей неделе не исключаем заявлений представителей ЦБ в преддверии заседания 15 декабря и «недели тишины» со следующего понедельника.

На фоне роста рисков повышения ставки в декабре стратегия сохранения доли флоатеров в портфеле более 50% себя оправдывает – корпоративные выпуски на горизонте 4-5 месяцев обеспечат доходность 16%-17% (при повышении ставки доходность еще вырастит). Наращивание доли корпоративных бумаг с фиксированной ставок в расчете на ослабление ДКП в 2024 году, на наш взгляд, лучше отложить до итогов заседания ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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