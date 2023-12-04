ПСБ: Индекс МосБиржи в пятницу продолжил снижаться, завершив торги на минимальной отметке с начала октября

Объёмы торгов резко сократились, оказавшись почти на четверть ниже среднего значения за неделю, составив в итоге 49,1 млрд руб. Риски дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ, падение цен на нефть и отсутствие факторов, которые бы могли вернуть индекс к росту, полностью нивелировали ослабление рубля. Большинство акций понесли ощутимые потери, лишь бумаги нефтегазового и металлургического секторов удержали индекс МосБиржи от более глубокой просадки. На фоне приближения дивидендной отсечки лучше рынка были бумаги ЛУКОЙЛа, сравнительно неплохо выглядели также акции Газпрома и сталелитейщиков.

Несмотря на общерыночный пессимизм смогли подрасти акции золотодобытчиков. Цены на золото продолжают расти на ожиданиях завершения цикла повышения ставки ФРС. Что касается бумаг Сбербанка, то они всё же смогли удержаться в диапазоне 272-274 рублей. Однако видя динамику акции в последние дни, вполне вероятно, что и этот уровень поддержки может быть пройден уже сегодня, что увеличивает вероятность увидеть бумаги компании ниже отметки 270 рублей. Сильно просели акции ИТ компаний, в особенности бумаги Яндекса. В пятницу они потеряли более 4% без каких-либо значимых новостей. Явно хуже рынка была акции транспортных компаний. Если в случае с бумагами НМТП и ДВМП, это не стало чем-то особенным, они снижаются уже продолжительное время, то столь сильное падение акций Совкомфлота стало неожиданностью, учитывая высокую дивидендную доходность и стабильное финансовое положение. При этом объёмы торгов существенно не выросли.