«Открытие»: Негативная динамика рынка обусловлена дешевеющей нефтью и опасениями по поводу рынка Китая

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня в понедельник. Индекс МосБиржи опускался до 3096,28 п. Потери более 1% по секторам нефти и газа, электроэнергетике, финансов, химии и нефтехимии. Сектор потребления теряет более 2%. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,1 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3122,33 п. (-0,65%), а индекс РТС - 1084,22 п. (-1,01%).

Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, «Селигдар», N+ Group, «Русгидро» и «Россети». Самыми слабыми оказались iQIWI, «РусАгро», «Группа Позитив», «Юнипро» и «Ростелеком».

Негативная динамика рынка обусловлена дешевеющей нефтью и опасениями в отношении ключевого для РФ рынка Китая, где присутствуют признаки охлаждения экономики. Нефть на торгах в понедельник борется за уровень $78 за баррель Brent и пока нет прямых поводов на возвращение выше $80. Также на этой неделе выйдут данные по китайскому импорту и экспорту. Ожидания по поводу статистики преимущественно пессимистичные. Плюс в Европе могут полностью отказаться от российских поставок металла. Впрочем, весьма бодрый отскок Индекса МосБиржи от 3100 п. свидетельствует в пользу того, что это может стать достаточно сильной линией поддержки.

Согласно заявлению Европейской ассоциации производителей стали (EUROFER), Евросоюз может полностью отказаться от импорта российских полуфабрикатов из стали. В качестве обоснования приводится то, что через покупку российских полуфабрикатов, по сути, производится финансирование компаний, которые поставляют металл для ВПК. Кроме того, указывается на то, что отсутствие санкций против российских полуфабрикатов негативно сказывается на конкурентной среде. Согласно документу, переходный период продлиться до 30 сентября 2024 года, а полный запрет вступит в силу с 1 октября. Пока влияние новости почти не ощущается на рынке, так как переходный период будет достаточно долгим. Однако уже с октября будущего года отечественные сталевары потеряют часть своих экспортных возможностей.

«Софтлайн» (SFTL) улучшила прогноз скорректированного показателя EBITDA на конец года. Обновлённый прогноз предполагает оборот на уровне 87 млрд руб и прибыль не менее 20 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA улучшен более чем на 16% до 3,5 млрд руб и более. Соотношение чистого долга к скорректированному EBITDA ожидается не более 2X, что компания называет комфортным уровнем.

Достаточно оптимистично торгуются акции золотодобывающих компаний. В понедельник утром золото переписало свой исторический максимум, поднявшись выше $2110 за тройскую унцию. Поводом для этого стали заявления председателя ФРС, которые рынок интерпретировал в качестве сигнала о завершении цикла ужесточения денежной политики.

Рубль слабел на относительно скромных объёмах. В целом, подобная динамика является ожидаемой, если оглядываться на нефть. Также перед новогодними праздниками могут более активно осуществляться частные покупки валюты. Плюс активность импортёров перед новогодними праздниками также создаёт дополнительное давление на рубль. Однако движение доллара выше 92,0 руб пока не просматривается.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 90,72 (+0,35%),

EUR/RUB – 98,60 (+0,66%),

CNY/RUB – 12,695 (+0,56%).

Металлурги и нефтяники не дают европейским индексам продолжить рост

Европейский Stoxx 600 начал торги с обновления 4-х месячного максимума, но затем свалился в минус на фоне падения секторов базовых материалов, а также нефти и газа на 2%. При этом на рынке наблюдается некоторая перекупленность, так как индекс закрывал в плюсе три недели подряд. Бумаги Nokia теряли около 4% на слухах о том, что AT&T может исключить финскую компанию из списка поставщиков оборудования беспроводной связи. Акции фармацевтической Roche дорожали почти на 2% на новостях о покупке разработчика препарата для похудения Carmot Therapeutics за $2,7 млрд. Также отметим одно важное событие на рынке облигаций. Агентство Fitch повысило суверенный кредитный рейтинг Греции до первой ступени инвестиционной привлекательности. Германия сообщает о падении экспорта на 0,2% за октябрь, хотя ожидался рост на 1,1%. Импорт ФРГ сократился на 1,2% при ожиданиях роста на 0,8%. Инфляция в Швейцарии замедлилась до 1,4% в ноябре с 1,7% в октябре. Как минимум, это может стать поводом для ожиданий снижения ставки Национального Банка Швейцарии, которая сейчас составляет 1,75%.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7496,16 п. (-0,44%),

DAX - 16407,60 п. (+0,06%),

CAC 40 - 7326,77 п. (-0,26%).

Котировки нефти остаются в минусе на фоне экономического пессимизма в Европе и Китае

Нефть продолжает дешеветь. Два главных фактора остаются в силе: добровольный характер дополнительного сокращения поставок ОПЕК+ и слабость экономик Европы и Китая. В отношении последнего можно ещё спорить, но в Европе многие страны демонстрируют экономический спад, или стагнацию. При этом добровольность сокращения поставок в ОПЕК+ не вызывает сомнений только относительно дисциплины Саудовской Аравии и РФ. Впрочем, в течение недели ситуация на рынке может оживиться на фоне низких температур в европейских странах, что, как правило, приводит к повышенному расходу топлива.

По состоянию на 15:45 мск:

WTI - $73,64 (-0,58%),

Brent - $78,43 (-0,57%),

Золото - $2088,90 (-0,04%).

Американский рынок может показать небольшую коррекцию после пяти недель роста

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,3% в Dow Jones до 0,6% в NASDAQ. Доходность 10-летних казначейских обязательств США подскочила на 5 б.п. до 4,252%. В пятницу она существенно просела после того, как заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла расценили в качестве сигнала о завершении цикла ужесточения. Предыдущие пять недель американский рынок неуклонно закрывал в плюсе, достигнув максимума года. Рынок оценивает вероятность начала снижения ставки ФРС в марте на уровне 70%, а общее снижение в 2024 году на уровне 1,25 процентного пункта.

Акции Alaska Airlines теряли около 9% на новостях о том, что авиакомпания купила своего конкурента Hawaiian Airlines за $1,9 млрд. Бумаги Spotify повышались на 1% на новостях о планах сократить до 17% сотрудников музыкального онлайн сервиса.