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ПСБ: С приближением заседания ЦБ инверсия кривой ОФЗ увеличивается

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Инвесторы в ОФЗ продолжают фиксировать прибыль с приближением заседания ЦБ и ростом рисков повышения ключевой ставки 15 декабря. Исходя из поступающих данных (недельная инфляция, темпы кредитования и пр.), считаем равновероятными сценариями сохранение ключевой ставки неизменной и ее повышение на декабрьском заседании. Дополнительный негативный фактор для госбумаг – лишение поддержки со стороны рубля с завершением ноябрьского налогового периода.

В результате, инверсия кривой ОФЗ увеличивается за счет опережающего роста доходности коротких и среднесрочных бумаг (+11-17 б.п. в понедельник), доходность 10-леток выросла на 2 б.п. – до 11,9% годовых. Ожидаем, что котировки госбумаг останутся под давлением в ближайшее время.

В этой ситуации рекомендуем сохранять флоатеры в качестве основы облигационного портфеля; увеличение доли бумаг с фиксированной ставкой (до 30%) целесообразно возобновить уже после заседания регулятора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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