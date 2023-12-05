ПСБ: Российский рынок начал наделю снижением, индекс МосБиржи опустился ниже отметки 3100 пунктов

Объёмы торгов выросли, составив по итогам дня 58,5 млрд руб. За исключением отраслевого индекса металлургии и горной добычи, все остальные сектора оказались в ощутимом минусе. Сравнительно небольшие потери понесли «голубые фишки», а вот акции из 2 и 3 эшелонов были сильно хуже рынка. Что касается бумаг металлургов, в плюсе завершили день акции Полиметалла, Северстали, НЛМК, АЛРОСА, Норникеля, ВСМПО-Ависма, а также «префы» Мечела.

В нефтегазовом секторе аутсайдерами стали обыкновенные бумаги Башнефти, за три последних дня они растеряли двухнедельный рост, который произошёл на фоне ожидания сильной отчётности. Ощутимые потери понесли также бумаги Транснефти и Сургутнефтегаза (оа). Акции Сбербанка не смогли удержать 50-дневную среднюю оказавшись по итогам дня ниже. Теперь ближайшим уровнем сопротивления выступают отметки 267-268 рублей. Продолжили дешеветь акции из транспортного сектор, падение котировок вчера ускорилось. 11% потеряли бумаги ДВМП, впервые с конца февраля текущего года оказавшись ниже 200-дневной средней. Акции Совкомфлот завершили торги под отметкой 120 руб., потеряв с начала декабря 6,2%.

Допускаем, что сегодня индекс МосБиржи может вернуться к отметке 3100 пунктов. Российский рынок снижается уже четвертый день подряд, поэтому вполне возможно, что сегодня индекс подрастёт, как это было 28 ноября. Ослабление рубля и утверждение дивидендных выплат акционерами ЛУКОЙЛа должно поддержать рынок.