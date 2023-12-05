«Открытие»: Внешние рынки увлеклись коррекцией

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Внешние рынки увлеклись коррекцией

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские индексы снижаются, хотя деловая активность в сфере услуг Китая улучшилась в ноябре. Тем не менее, пока доминируют негативные прогнозы по корпоративным результатам. Нефть стабилизировалась благодаря новым заявлениям из Саудовской Аравии. Рубль вновь слабеет, что может оказать поддержку акциям российских экспортёров. Впрочем, общий настрой на рынке, скорее всего, будет негативным. Уровень 3100 п. по Индексу МосБиржи под угрозой прорыва.

Российский рынок заметно снизился на торгах в понедельник. В первой половине дня Индекс МосБиржи снижался до 3096,28 п. Лишь сектор металлов и добычи смог закрыться в крошечном плюсе благодаря акциям Polymetal и слабой реакцией сталеваров на новости из Европы. Потери более 2% состоялись в электроэнергетике и потреблении. Московская Биржа отчиталась об объёмах торгов в ноябре и средствах физлиц на рынке. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 49,061 млрд руб.

По итогам торгов 4 декабря индекс МосБиржи - 3114,41 п. (-0,89%), а индекс РТС - 1076,99 п. (-1,67%).

Лидеры роста

1 Polymetal 492,3 1,67% 23:49:56 2 СевСт-ао 1 274 1,35% 23:49:45 3 МосБиржа 200,05 0,58% 23:49:57 4 ЭН+ГРУП ао 445,4 0,54% 23:49:35 5 Сегежа 4,01 0,45% 23:49:53

Лидеры снижения

1 iQIWI 474 -5,39% 23:49:41 2 Юнипро ао 1,91 -4,64% 23:49:58 3 GLTR-гдр 531,75 -4,61% 23:49:56 4 ВТБ ао 0,02 -4,51% 23:49:58 5 Россети 0,12 -3,44% 23:49:51

9 отраслевых индексов завершили торги в минусе. Лишь сектор металлов и добычи смог подняться на 0,02%. Самые большие потери в электроэнергетике (-2,50%) и потреблении (-2,83%).

Сектор нефти и газа потерял 1,28%. Нефть Brent падала ниже $78 за баррель. При этом РФ взяла на себя обязательства в ОПЕК+ дополнительно сократить экспорт ещё на 200 тыс. баррелей к прежним 300 тыс. баррелям в сутки. Также в ближайшее время могут наблюдаться осложнения с поставками в другие страны по ценам выше потолка от G7. Соответственно, сектор пока осваивается с новыми обстоятельствами.

Новые осложнения также коснуться российских сталеваров со следующего года. Согласно заявлению Европейской ассоциации производителей стали (EUROFER), Евросоюз может полностью отказаться от импорта российских полуфабрикатов из стали. В качестве обоснования приводится то, что через покупку российских полуфабрикатов, по сути, производится финансирование компаний, которые поставляют металл для ВПК. Кроме того, указывается на то, что отсутствие санкций против российских полуфабрикатов негативно сказывается на конкурентной среде. Согласно документу, переходный период продлиться до 30 сентября 2024 года, а полный запрет вступит в силу с 1 октября. Пока влияние новости почти не ощущается на рынке, так как переходный период будет достаточно долгим. Однако уже с октября будущего года отечественные сталевары потеряют часть своих экспортных возможностей.

«Софтлайн» (SFTL) улучшила прогноз скорректированного показателя EBITDA на конец года. Обновлённый прогноз предполагает оборот на уровне 87 млрд руб и прибыль не менее 20 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA улучшен более чем на 16% до 3,5 млрд руб и более. Соотношение чистого долга к скорректированному EBITDA ожидается не более 2X, что компания называет комфортным уровнем. Впрочем, новости не хватило, дабы бумага закрыла торги в плюсе. Собственно говоря, в секторе информационных технологий не было растущих акций.

Активная торговля велась в бумагах Сбербанка (SBER) и «ЛУКОЙЛ» (LKOH) 6 декабря состоится день инвестора Сбербанка, от которого ждут новых стратегических целей и прояснения дивидендной политики за 2023 год. Акционеры «ЛУКОЙЛ» соберутся 5 декабря на ВОСА, в рамках которого должны одобрить дивидендные выплаты за 9 месяцев текущего года. .

Московская Биржа отчиталась об объёмах торгов в ноябре, а ЦБ РФ сообщил о средствах физлиц на рынке. Средства физлиц на брокерских счетах в России увеличились в III квартале на 48% в годовом выражении и достигли 9,1 трлн руб. Общий объём торгов в ноябре составил 126,1 трлн руб по сравнению с 74,8 трлн руб год назад. Объём на фондовом рынке увеличился до 4 683,8 млрд руб с 3 169,5 млрд руб год назад. Впечатляет рост активности на срочном рынке. Объём вырос до 7,4 трлн руб с 3,1 трлн руб в ноябре прошлого года. Столь же впечатляющий результат на валютном рынке – 35,1 трлн руб против 14,8 трлн руб. И, наконец, объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 50,9 млрд руб (13,6 млрд руб в ноябре 2022 года), в том числе объем торгов золотом – 50,1 млрд руб (8,9 т), серебром – 0,8 млрд руб (11,7 т).

Рубль провёл очередной день в ослаблении. На прошлой неделе россиянин не смог вернуться под 88 за доллар, что, вероятно, спровоцировало разворот в ожиданиях рыночных игроков. Плюс к этому в ноябре-декабре традиционно возрастает спрос на валюту со стороны импортёров, а граждане начинают готовиться к новогодним праздникам, хотя в текущих условиях зарубежные поездки не носят столь масштабного характера. Ближе к новому году спрос импортёров должен заметно снизиться, что также совпадёт с очередным налоговым периодом. То есть имеются перспективы завершить год на менее пессимистичных значениях.

По итогам торгов:

USD/RUB – 90,93 (+0,58%),

EUR/RUB – 98,50 (+0,56%),

CNY/RUB – 12,733 (+0,86%).

P/E американского рынка говорит об избыточном оптимизме инвесторов

Американские индексы завершили торги понедельника в минусе. После пяти дней роста на рынке сложилась ситуация избыточных надежд, которые могут реализоваться лишь в следующем году. При этом показатель P/E для S&P 500 находится довольно высоко около 25. Меж тем рынок уже закладывает вероятность снижения ставки ФРС на 125 Б.П. в 2024 году, начиная с мартовского заседания. Однако рыночные реалии всё же заставили инвесторов прибегнуть к фиксации прибыли. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 5,2 Б.П. до 4,276%.

Акции Alaska Air (ALK) были под давлением на новостях о покупке Hawaiian Airlines (HA) за $1,9 млрд. На рынке полагают, что первоначально синергия не сработает и компании придётся повысить расходы. Тем более, что Hawaiian Airlines покупается вместе с долгом $0,9 млрд. Бумаги Uber Technologies (UBER), Jabil (JBL), Builders FirstSource (BLDR) будут включены в состав S&P 500, начиная с 18 декабря. Они заменят Sealed Air (SEE), Alaska Air (ALK) и SolarEdge (SEDG). Intel (INTC) подтвердила, что не отказывается от планов строительства завода в Германии, хотя на текущий момент возникли сложности с получением финансирования из федерального бюджета США. Музыкальный онлайн сервис Spotify (SPOT) объявил о планах сокращения персонала на 17%, или около 1,5 тыс. сотрудников.

Динамика по секторам: Real Estate +0,54%, Health +0,21%, Industrials +0,2%, Consumer Staples +0,1%, Financials unch,, Utilities -0,39%, Energy -0,46%, Consumer Discretionary -0,46%, Materials -1,19%, Technology -1,31%, Communication Services -1,37%.

По итогам торгов:

DJIA - 36204,44 п. (-0,11%),

S&P 500 - 4569,78 п. (-0,54%),

NASDAQ Composite - 14185,49 п. (-0,84%).

Ухудшение корпоративных перспектив продолжает давит на китайские акции

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. При этом китайский индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin поднялся в ноябре до 51,5 п. с 50,4 п. в октябре при ожиданиях скромного повышения до 50,7 п. В Гонконге самое большое снижение около 11% было в акциях биотехнологичной WuXi Biologics на фоне снижения рекомендаций ряда инвестиционных структур. Накануне бумага потеряла более 24% после ухудшения прогноза по финансовым показателям. Технологичный сектор терял около 2%. Акции Zijin Mining теряли более 2% на фоне коррекции в золоте. С начала года Hang Seng снизился уже на 17%.

Японский рынок традиционно следует за индексами США. Рост доходностей по американским казначейским обязательствам крайне негативно сказался на полупроводниковых бумагах: Tokyo Electron (-3,6%), Advantest Corp. (-6,0%), Renesas Electronics Corp (-5,0%). В плюсе торговались судоходные компании: Nippon Yusen K.K (+0,2%), Mitsui O.S.K. Lines (+0,4%). В акциях экспортёров наблюдалось разнонаправленное движение на фоне стабилизации курса иены около 147,1 за доллар: Honda Motor (+0,9%), Toyota Motor (-0,2%). Индекс деловой активности в сфере услуг Японии снизился в ноябре до 50,8 п. с 51,6 п.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 32860,01 п. (-1,12%),

Hang Seng - 16390,50 п. (-1,54%),

Shanghai Composite - 3002,08 п. (-0,69%).

Саудовская Аравия намекает на продление ограничений добычи в ОПЕК+

Нефть демонстрировала признаки стабилизации. Существенных изменений на рынке пока нет, а по сей причине продолжают торговаться прежние идеи. Возобновление военной операции Израиля в Секторе Газа вновь повышает риски реакции со стороны арабских стран. Даже глава Пентагона Лойд Остин неожиданно озвучил мысль, что слишком большие жертвы со стороны мирного населения могут поставить Израиль в ситуацию стратегического поражения.

Впрочем, также стоит обратить внимание на то, что министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии заявил, что ограничения на добычу в ОПЕК+ могут быть продлены за пределы I квартала. Если вспомнить, что бюджеты многих стран Персидского залива учитывают цену нефти около $80, то дальнейшая просадка котировок будет увеличивать объём вербальных, а то и реальных действий.

По состоянию на 8:55 мск: