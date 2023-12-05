Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 декабря: 5 962,7402 руб/1 г золота и 73,3500/1 г серебра ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 962,7402 руб.

1 грамм серебра - 73,3500 руб.

1 грамм платины - 2 708,2200 руб.

1 грамм палладия - 2 941,4299 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 88,6101 р. (1,51%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1400 р. (1,58%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,1199 р. (0,15%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,6301 р. (0,56%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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