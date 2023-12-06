«Открытие»: Сектор нефти и газа смог немного восстановить свои позиции, что благотворно сказалось на всём рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок смог выйти в плюс к середине дня. Однако в первые часы индекс МосБиржи проседал до отметки 3090,31 п.. То есть был перебит предыдущий минимум, но последовавший бодрый отскок всё-таки подаёт надежду на то, что линия 3100 п. будет сильной поддержкой. Бумаги VEON резко дорожают. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 23,0 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3122,02 п. (+0,25%), а индекс РТС - 1067,73 п. (-0,86%).

Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, Polymetal, «Юнипро», N+ Group, «РусАл». Самыми слабыми были «Группа Позитив», «Селигдар», «Аэрофлот», «РусАгро», TCS Group.

Сектор нефти и газа смог немного восстановить свои позиции, что благотворно сказалось на всём рынке. Brent смогла остановиться в районе $78 за баррель, что внушает некоторый оптимизм относительно рождественского ралли в данном активе. Бумаги «ЛУКОЙЛ» (LKOH) прибавляли около 1% на ожиданиях одобрения акционерами дивидендов за 9 месяцев текущего года. Впрочем, ослабление рубля для нефтяников столь же позитивно, как и возможный рост нефти, который в течение дня неожиданно испарился, а структура фьючерсов оказалась в контанго.

Московская Биржа объявляла дискретный аукцион по бумагам VEON (VEON), которые подорожали на 20%. Вероятно, что разгон идёт под идею возможной оферте после смены юрисдикции.

В макроэкономической сфере пока все позитивно. Индекс деловой активности РФ в сфере услуг снизился в ноябре до 52,2 п. с 53,6 п. в октябре, но это всё ещё указывает на расширение. Опрошенные предприятия продолжают говорить о расширении найма сотрудников и об уверенности в заказах.

Рубль продолжил слабеть. Негативное влияние оказывает нефть и продолжающиеся закупки валюты для пополнения ФНБ. Минфин озвучил, что в период с 7 декабря по 12 декабря направит на закупку валюты и золота 244,8 млрд руб, или 11,7 млрд руб в день. Ближайшей зоной сопротивления для USD/RUB является диапазон 92,0-92,5.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 92,12 (+1,31%),

EUR/RUB – 99,73 (+1,25%),

CNY/RUB – 12,874 (+1,11%).

«Ястребы» ЕЦБ начинают отказываться от жёсткой риторики

Европейский Stoxx 600 демонстрировал незначительную динамику. При этом начинают происходить весьма заметные сдвиги в риторике представителей ЕЦБ. Довольно стабильный «ястреб» Элизабет Шнабель решила заявить, что ЕЦБ уже может снять с повестки дня повышение ставки. Более того, она подчеркнула, что ответственным за денежную политику стоит также отказаться от риторики, указывающей на стабильность ставки в течение 2024 года. «Когда меняются факты, то я тоже меняю свои взгляды», отметила Шнабель. Изменение своей позиции она обосновала тем, что уже три месяца подряд инфляция в еврозоне замедляется быстрее ожиданий. Цены производителей еврозоны уже давно показывают отрицательную динамику. В ноябре годовые темпы снижения составили -9,4% по сравнению с -12,4% в октябре. За месяц они выросли на ожидаемые 0,2%. При этом экономическая статистика в еврозоне остаётся довольно слабой. Сводный индикатор деловой активности еврозоны поднялся в ноябре до 47,6 п. с 46,5 п. в октябре. В сфере услуг индикатор составил 48,7 п. по сравнению с 47,8 п. в октябре. То есть индексы указывают на продолжающийся спад. Сектор базовых материалов был самым слабым в Европе, теряя около 0,8%, а вот энергетики, или нефть и газ, напротив, повышался на 0,5%. Акции британского банка Barclays торговались в минусе на новостях о том, что Qatar Holding продаёт бумаги финансовой структуры на 510 млн фунтов. Бумаги производителя оборудования для сотовой связи Ericsson подскочили на 8% после того, как американская AT&T предпочла шведскую компанию поставкам финской Nokia.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7473,90 п. (-0,52%),

DAX - 16449,63 п. (+0,27%),

CAC 40 - 7353,10 п. (+0,28%).

Слабость экономик Европы и Китая загоняет нефтяные фьючерсы в контанго

Нефть дорожала до середины европейских торгов, но затем вновь ушла под $78 за баррель Brent. Наиболее сильную поддержку оказало заявление министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии о том, что добровольные ограничения добычи в ОПЕК+ могут сохраниться дольше, чем I квартал 2024 года. Мы же вновь взглянем на структуру фьючерсов. Февральский Brent стоит на $0,07 дешевле мартовского, почти также, как майский контракт и на $0,4 дороже августовского. То есть наблюдается очередная попытка формирования контанго. Как правило, такую конфигурацию фьючерсов принято понимать в контексте достаточного текущего предложения нефти. Слабость экономик Китая и Европы не позволяет уверенно ожидать роста спроса. Плюс ко всему прочему, агентство Moody’s снизило прогноз по суверенному рейтингу КНР до «негативного».

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $72,92 (-0,16%),

Brent - $77,88 (-0,19%),

Золото - $2044,50 (+0,11%).

Американский рынок может стартовать в минусе на фоне снижения рейтинга Китая

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,25% в Dow Jones до 0,55% в NASDAQ. При этом доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 3 Б.П. до 4,229%.

Разработчик программного обеспечения GitLab сильно отчитался по выручке и прибыли за последний квартал, что привело его акции к росту на 14% в утренние часы. Другая софтверная компания Twilio, напротив, планирует уволить до 5% сотрудников, или около 300 человек. Агентство Moody\s удивило рынки, снизив прогноз по суверенному рейтингу Китая до «негативного».