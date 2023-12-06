Комментарии

ПСБ: Котировки ОФЗ снижаются вслед за рублем

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Коррекция на рынке ОФЗ во вторник продолжилась – кривая госбумаг поднялась еще на 10-12 б.п., достигнув отметки 12,0% годовых на участке от 3 лет. Ослабление рубля ведет к росту инфляционных ожиданий и вероятности дополнительного повышения ставки на заседании ЦБ 15 декабря.

Краткосрочно в ближайшие дни ожидаем сохранения давления на котировки госбумаг в связи с продолжением коррекции на валютном рынке. Также ожидаем сегодня снижения спроса на аукционе Минфина, который будет размещать длинный 14-летний классический выпуск.

По-прежнему отдаем предпочтение бумагам с плавающей ставкой; к покупке облигаций с фиксированным купоном рекомендуем подходить осторожно, ограничиваясь срочностью бумаг 3 года и долей в портфеле до 30%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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