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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 декабря: 6 033,2998 руб/1 г золота и 74,1000/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 033,2998 руб.
  • 1 грамм серебра - 74,1000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 738,3301 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 861,9900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 70,5598 р. (1,18%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7500 р. (1,02%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,1100 р. (1,11%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 79,4399 р. (2,70%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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