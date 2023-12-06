Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 декабря: 6 033,2998 руб/1 г золота и 74,1000/1 г серебра ЦБ РФ с 6 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 033,2998 руб.

1 грамм серебра - 74,1000 руб.

1 грамм платины - 2 738,3301 руб.

1 грамм палладия - 2 861,9900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 70,5598 р. (1,18%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7500 р. (1,02%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,1100 р. (1,11%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 79,4399 р. (2,70%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



