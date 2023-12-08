«Открытие»: Неуверенность в нефти превышает возможности роста

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня в четверг. Акции нефтяников продолжили отыгрывать провал котировок нефти накануне и снижение импорта Китаем. Также под давлением остаются бумаги Сбербанка. Акции «Алроса» проигнорировали решение G7 поэтапно запретить импорт российских алмазов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 34,5 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 3055,82 п. (-0,77%), а Индекс РТС - 1038,32 п. (-0,67%).

Лидерами среди индексных бумаг были МТС, «Татнефть», «Алроса», АФК «Система» «Яндекс». Самыми слабыми оказались «РусАгро», «РусГидро», OZON Holdings, «Селигдар» и ММК.

Накануне страны G7 приняли решение постепенного запрета импорта российских алмазов. С 1 января будет запрещён прямой импорт, а косвенный поэтапно с 1 марта по 1 сентября. Однако «Алроса» (ALRS) уже ведёт работу по переориентации на другие рынки. Крупнейшими центрами обработки алмазов являются Антверпен (Бельгия), Тель-Авив (Израиль), Нью-Йорк (США) и Мумбаи (Индия). То есть далеко не все центры обработки относятся к недружественным странам. Также активность в данной сфере набирает Гонконг.

Акции Сбербанка (SBER) продолжили снижение. День инвестора стоит воспринимать позитивно, но рынку могли не понравится несколько вещей: увеличение резервов, неясность с компенсацией расходов за 2023 год, когда дивидендные выплаты превысили чистую прибыль более чем в два раза. Соответственно, некоторая неопределённость с дивидендной базой заставляет инвесторов испытывать сомнения, хотя они могут оказаться ложными. Прибыль за 2023 год вполне способна подняться до 1,5 трлн руб.

«Софтлайн» (SFTL) объявил итоги вторичного размещения акций. Цена размещения составила 140 руб. Цена размещения не вышла за пределы ранее объявленного диапазона и не оказалась выше цены закрытия в последний день сбора заявок. Число новых инвесторов составило 6,5 тыс., а объём размещённых акций 4 млн штук. Доля акций в свободном обращении возрастёт до 17%. Также достигнута договорённость о покупке не менее 20 млн акций институциональным инвестором, который приобретёт их у 100% дочки «Софтлайн Проекты». Цена приобретения будет не ниже цены на закрытии в день заключения сделки, а институциональный инвестор возьмет на себя обязательство ограничивающее отчуждение акций в течение 180 дней.

«Мосгорломбард» (МГКЛ) также определился с параметрами первичного размещения. Цена размещения установлена на уровне 3,1-3,5 руб за акцию. Инвесторам будет предложена доп. эмиссия бумаг в объёме 322 580 000 акций. Предполагается, что доля акций в свободном обращении составит до 36%. Сбор заявок проводится с 7 по 13 декабря, а к торгам акции будут допущены с 14 декабря. Через полгода участники размещения смогут приобрести по цене IPO дополнительно бумаги компании из расчёта 20% объёма от уже приобретённых.

Рубль укреплялся в первой половине дня. При этом объёмы остаются довольно высокими с начала недели. Пару дней назад поступало сообщение о том, что кипрским банкам запретят все операции с рублём, но, похоже, что эта история остаётся позади. Экспортёры воспользовались более выгодным курсом, чем в ноябре, для реализации валюты в рамках указа об обязательной продаже валютной выручки. В случае закрытия в диапазоне 92,0-92,5 и, тем более, ниже этого диапазона мы можем рассчитывать на движение в сторону 90,0 к концу месяца.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 92,70 (-0,13%),

EUR/RUB – 99,87 (-0,28%),

CNY/RUB – 12,930 (-0,11%).

Экономика еврозоны в стагнации

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Рост в течение нескольких дней и четвёртую неделю подряд стимулирует фиксацию прибыли инвесторами. Сектор путешествий и гостеприимства терял более 1% на фоне снижения бумаг авиакомпаний International Consolidated Airlines Group, Air France-KLM и Lufthansa, которые получили снижение рекомендации от JPMorgan до «хуже рынка». Более уверенно торговались секторы ЖКХ, а также продовольствия и напитков. Акции Sanofi проявили повышенную волатильность после того, как компания объявила о дюжине препаратов, которые находятся на стадии испытаний и в будущем могут принести до $1 млрд годовой прибыли каждый. Из статистики отметим снижение германского производства на 0,4% за октябрь при ожиданиях 0,2% роста. Впрочем, накануне вышли ещё более удручающие данные о падении производственных заказов на 3,7% за октябрь. ВВП еврозоны сократился за I квартал на 0,1% в квартальном выражении, как и ожидалось, а вот в годовом зафиксирован нулевой прирост при ожиданиях повышения на 0,1%.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7516,66 п. (+0,02%),

DAX - 16628,17 п. (-0,17%),

CAC 40 - 7429,59 п. (-0,09%).

Неуверенность в нефти превышает возможности роста

Нефть пыталась ликвидировать потери предыдущего дня, но рост был незначительным. Лидеры РФ и Саудовской Аравии призвали прочих членов ОПЕК+ проявить дисциплину в сокращении добычи, чтобы поддержать ценовую стабильность на рынке нефти. Однако противоположное негативное влияние продолжает оказывать статистика. В ноябре импорт нефти Китаем упал на 10,4% относительно октября до 10,33 млн баррелей в сутки. За 11 месяцев наблюдается увеличение импортных поставок на 12,1%, но ожидания в МЭА и других экспертных организациях были выше. Экономика еврозоны явно стагнирует и это не способствует росту спроса. Рынок также указывает на то, что текущий спрос оценивается на удовлетворительном уровне. Структура нефтяных фьючерсов начала заваливаться в контанго. Февральский Brent стоит немного дешевле мартовского, апрельского, майского и июньского. Лишь контракты с поставкой в июле на несколько центов дешевле. Впрочем, существенное расхождение ближних и дальних фьючерсов будет стимулировать спекулятивные покупки физической нефти с целью поставки по более выгодным ценам в будущем.

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $69,81 (+0,62%),

Brent - $74,83 (+0,71%),

Золото - $2049,90 (+0,10%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от 0,2% снижения в Dow Jones до роста на 0,2% в NASDAQ. При этом доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 4,154% по сравнению с 4,129% накануне.

AbbVie объявила о второй крупной сделки за несколько недель. После покупки Cerevel Therapeutics за $8,7 млрд, компания приобретает разработчика и производителя препаратов от онкологии Immunogen за почти $10 млрд. Northrop Grumman авторизует очередную программу обратного выкупа на $2,5 млрд на фоне роста оборонных заказов. Bristol Myers расширяет обратный выкуп на $3 млрд. Неудачником дня может стать Merck, которая не добилась позитивных результатов на третьем этапе испытания препарата от рака лёгких.