ПСБ: Индекс МосБиржи в четверг опускался ниже отметки 3050 пунктов, но в итоге смог восстановиться, завершив день небольшим ростом

Объёмы торгов немного снизились, но всё ещё остаются выше среднего значения последних месяцев, составив 66 млрд руб. Неожиданно порадовали акции Газпрома, показав самый сильный рост с 15 мая, прибавив за день 2,9%. Бумаги компании подскочили на фоне комментариев заместителя председателя правления Фамила Садыгова о том, что возможное изменение долговых метрик не скажется на дивидендах компании. Поддержали индекс также акции Норникеля, прибавив более 3% по итогам торговой сессии. Акционеры компании одобрил сплит бумаг, а также выплату дивидендов.

Новость ожидаема, но учитывая ощутимо откатившийся рынок, любое позитивное событие приводит к сильному росту акций. Что касается остальных бумаг из ключевых сегментов, то акции из нефтегазового сектора смотрелись преимущественно безыдейно из-за продолжающегося снижения цен на нефть. После сильного падения накануне, вчера смогли подрасти бумаги TCS Group и ВТБ. В то же время акции Сбербанка вновь оказались в минусе, несмотря на попытки подрасти в начале торгов. Лучше рынка были бумаги из сектора горной добычи и металлургии. Однако отметим здесь откатившиеся бумаги сталелитейщиков. Из прочих акций отметим сильный рост бумаг Эталона, которые прибавили 5,3% после публикации операционных результатов.