ПСБ: На этой неделе ожидаем сохранения котировок ОФЗ на достигнутых уровнях

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В пятницу кривая госбумаг поднялась на 6-9 б.п., доходность 3-летних и 10-летних ОФЗ достигла 12,21% годовых. Фиксация прибыли по госбумагам с приближением декабрьского заседания ЦБ продолжалась всю прошлую неделю после устойчивого роста котировок весь ноябрь.

Как мы отмечали ранее, вероятность повышения ключевой ставки и ее сохранения оцениваем примерно на одном уровне. В частности, последние данные по инфляции свидетельствуют о некотором торможении роста цен.

На этой неделе ожидаем сохранения котировок ОФЗ на достигнутых уровнях в ожидании пятничного заседания. Отметим, что после заседания в обоих сценариях (сохранения или повышения ставки) не ожидаем увидеть дальнейших продаж среднесрочных и длинных ОФЗ – рынок, скорее всего, продолжит закладывать снижение ставки в середине 2024 г. В данный период высоких ставок по-прежнему отдаем предпочтение бумагам с плавающим купоном.