ПСБ: КАМАЗ подтвердил план по чистой прибыли за 2023 год

Хейфец Екатерина, главный аналитик ПСБ

8 декабря гендиректор КАМАЗ сообщил, что по итогам 2023 года чистая прибыль компании может превысить 5 млрд руб. Прогноз руководства при этом соответствует ранее озвученным планам по достижению показателей выручки в 300 млрд. руб. чистой прибыли — 5 млрд руб. и EBITDA — 24 млрд. руб.

Наше мнение: КАМАЗ является крупнейшим российским производителем грузового транспорта, а также стабильно входит в топ-5 производителей автобусов в России. По нашим прогнозам, по итогам 2023 года продажи грузовиков достигнут докризисных значений и вырастут на 41% г/г, в 2024 году рост продаж также продолжится, хотя и более медленными темпами.