ПСБ: КАМАЗ подтвердил план по чистой прибыли за 2023 год

Хейфец Екатерина, главный аналитик ПСБ
8 декабря гендиректор КАМАЗ сообщил, что по итогам 2023 года чистая прибыль компании может превысить 5 млрд руб. Прогноз руководства при этом соответствует ранее озвученным планам по достижению показателей выручки в 300 млрд. руб. чистой прибыли — 5 млрд руб. и EBITDA — 24 млрд. руб.
Наше мнение: КАМАЗ является крупнейшим российским производителем грузового транспорта, а также стабильно входит в топ-5 производителей автобусов в России. По нашим прогнозам, по итогам 2023 года продажи грузовиков достигнут докризисных значений и вырастут на 41% г/г, в 2024 году рост продаж также продолжится, хотя и более медленными темпами.
Сохраняем положительный взгляд на компанию и ожидаем продажи КАМАЗа на уровне 44-45 тыс. грузовиков по итогам года. Кроме того, в ближайшее время ожидаем публикацию плана КАМАЗа на 2024 год и стратегии на 2030 год. Согласно дивполитике КАМАЗа, на выплаты направляется 25% чистой прибыли. По итогам года считаем, что дивиденды могут составить 1,77 руб./акция (дивдоходность - 0,95%).