Комментарии

ПСБ: КАМАЗ подтвердил план по чистой прибыли за 2023 год

Хейфец Екатерина, главный аналитик ПСБ

8 декабря гендиректор КАМАЗ сообщил, что по итогам 2023 года чистая прибыль компании может превысить 5 млрд руб. Прогноз руководства при этом соответствует ранее озвученным планам по достижению показателей выручки в 300 млрд. руб. чистой прибыли — 5 млрд руб. и EBITDA — 24 млрд. руб.

Наше мнение: КАМАЗ является крупнейшим российским производителем грузового транспорта, а также стабильно входит в топ-5 производителей автобусов в России. По нашим прогнозам, по итогам 2023 года продажи грузовиков достигнут докризисных значений и вырастут на 41% г/г, в 2024 году рост продаж также продолжится, хотя и более медленными темпами.

Сохраняем положительный взгляд на компанию и ожидаем продажи КАМАЗа на уровне 44-45 тыс. грузовиков по итогам года. Кроме того, в ближайшее время ожидаем публикацию плана КАМАЗа на 2024 год и стратегии на 2030 год. Согласно дивполитике КАМАЗа, на выплаты направляется 25% чистой прибыли. По итогам года считаем, что дивиденды могут составить 1,77 руб./акция (дивдоходность - 0,95%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Форум «Россия зовёт!», последние новости
ВТБ дал прогноз по развитию частных инвестиций до 2026 года
Потанин: иностранные инвесторы столько нам оставили, что только подбирай
Путин: Россию больше не назвать страной-бензоколонкой
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги