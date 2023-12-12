ПСБ: Российский рынок вчера продолжил снижаться

Индекс МосБиржи приблизился к минимумам сентября, завершив торги на отметке 3017 пунктов. Объёмы торгов выросли в 2 раза д/д, достигнув 80,5 млрд руб. Подавляющее большинство бумаг было явно хуже рынка, поддержали индекс лишь акции Газпрома, которые прибавили чуть больше 2% без каких-либо новостей. Беря во внимание динамику последних дней и выросшие объёмы, вероятно, инвесторы решили начать закрывать свои позиции, так как за последние дни не произошло чего-то значимого, что оправдывало столь сильное падение рынка.

Примечательно, что в отличие от предыдущих сессий, ощутимые потери понесли также и «голубые фишки». Акции ЛУКОЙЛа потеряли более 2%, опустившись ниже 7000 рублей. Бумаги Полюса упали на 4,4%, акции Магнита просели на 1,8%, котировки Яндекса обвалились на 5,6%. Что касается бумаг Сбербанка, то ситуация здесь складывается печально. Вчера акции банка снизились на 3%, достигнув 257 руб. Вероятно, дополнительным негативным фактором стали финансовые результаты за ноябрь. Сбербанк сообщил о снижении прибыли в предыдущем месяце.