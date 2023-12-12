Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 декабря: 5 874,1401 руб/1 г золота и 69,5900/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 874,1401 руб.
  • 1 грамм серебра - 69,5900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 682,4299 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 852,0901 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 97,7101 р. (1,64%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8600 р. (1,22%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,2401 р. (0,16%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,5001 р. (0,82%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Альфа Конфа 2023
Шесть мотивирующих тезисов от Ильи Авербуха
«Это мощный инструмент». Как язык тела влияет на успех бизнеса
«Ты все делаешь не так. Продолжай!». Евгений Гаврилин – о нео-предпринимательстве
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги