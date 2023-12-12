Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 декабря: 5 874,1401 руб/1 г золота и 69,5900/1 г серебра ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 874,1401 руб.

1 грамм серебра - 69,5900 руб.

1 грамм платины - 2 682,4299 руб.

1 грамм палладия - 2 852,0901 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 97,7101 р. (1,64%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8600 р. (1,22%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,2401 р. (0,16%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,5001 р. (0,82%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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