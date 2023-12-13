«Открытие»: Нельзя исключать дальнейшего движения вниз

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок демонстрировал существенную волатильность в первой половине дня, но смог выйти в плюс к середине сессии. Однако индекс МосБиржи проваливался до 2992,5 п., что являлось первой целью текущей нисходящей тенденции. Акции Сбербанка корректировались после сильной просадки накануне. Сектор строительных компаний повышался на фоне прогнозов «Самолёта». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 32,4 млрд руб к середине торгов.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3040,45 п. (+0,47%), а индекс РТС - 1064,89 п. (+1,61%).

Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, X5 Retail, «РусАгро» и «Группа Позитив». Лидерами снижения оказались «Интер РАО», «Полюс», НЛМК, iQIWI и «Московская Биржа».

Индекс МосБиржи демонстрирует нисходящую динамику с начала месяца. После закрытия ниже 3100 пунктов открывались перспективы тестирования уровня 3000 пунктов. На этом уровне может состояться небольшой отскок. Однако также нельзя исключать дальнейшего движения вниз. Если закрытие на дневном графике окажется ниже 3000 пунктов, то это повод ждать индекс в районе 2900-2920 пунктов.

«Самолёт» (SMLT) оказался в хвосте растущих бумаг сектора строительных компаний. Однако застройщик сообщил, что ожидает рост выручки в текущем году на 55% до около 300 млрд руб. Объём продаж первичной недвижимости может увеличиться на 50% до 1,6 млн квадратных метров. Рост скорректированного показателя EBITDA ожидается на уровне 45% свыше 70 млрд руб. Однако в 2024 году компания ожидает замедление ипотечного кредитования и спроса на недвижимость в столичном регионе до 8,0 млн квадратных метров по сравнению с 8,3 млн квадратных метров в 2023 году. Прогноз можно считать достаточно оптимистичным, если принять во внимание вероятное повышение ставки ЦБ РФ до 16%. Плюс к этому регулятор настаивает на свёртывании различных льготных программ, которые перегревают рынок недвижимости. Соответственно, скромное снижение объёма спроса на 0,3 млн квадратных метров кажется несущественным.

Акции «Магнит» (MGNT) прибавляли около 0,4%. Розничная сеть сообщила, что её торговые площади превысили 10 квадратных метров. Таким образом, «Магнит» стал не только лидером по числу торговых точек, но и по торговым площадям. Почти 65% площадей приходится на главный формат «Магнит у дома». Выручка «Магнита» за 9 месяцев составила 1,86 трлн руб. Ближайший конкурент X5 Retail может говорить о более эффективном использовании площадей, так как его выручка составила 2,26 трлн руб в период за январь-сентябрь.

«Мосгорломбард» (MGKL) принял решение продлить сбор заявок на участие в первичном размещении. Срок продлён до 15:30 мск 21 декабря 2023 года. Ожидается, что торги этими бумагами начнутся 22 декабря. Ранее было объявлено, что размещение состоится в диапазоне 3,1-3,5 руб за акцию.

Рубль продолжил укрепление, но уже днем не мешал росту рынка. Цель движения из зоны 92,0-93,0 до 90,0 за доллар была выполнена и курс американской валюты снижался до 89,88. При поддержке предстоящего налогового периода USD/RUB вполне может вернуться к минимальным значениям ноября. При этом нефть вновь неудачно зашла на коррекцию, хотя уже смотрится крайне перепроданной после семи недель снижения. Соответственно, во второй половине месяца может сложиться ситуация, при которой поддержку рублю будет обеспечивать не только рост предложения со стороны экспортёров, но и повышение цен на основной товар российского экспорта.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 89,95 (-0,82%),

EUR/RUB – 97,14 (-0,57%),

CNY/RUB – 12,528 (-0,63%).

Мораль германского бизнеса вновь улучшилась

Европейские индексы пытались расти. Французский CAC 40 и германский DAX 30 обновили свои исторические максимумы. Бумаги Novo Nordisk теряли около 2%, реагируя на результаты испытания препарата для похудения от Eli Lilly. Пациенты начали восстанавливать вес после остановки приема медикамента. Дело в том, что собственный препарат Wegovy также не демонстрирует выдающиеся результаты. Акции AstraZeneca дорожали на 1,5% на новостях о планах покупки американского разработчика вакцин Icosavax за $1,1 млрд. Бумаги британской телекоммуникационной BT снижались на 3% на фоне предложений британского регулятора отменить зависимость цен на услуги связи от параметра инфляции. Безработица в Великобритании осталась на уровне 4,2% в октябре. Индекс текущих экономических условий Германии поднялся до -77,1 п. с -79,8 п. в ноябре. Показатель экономических настроений улучшился до 12,8 п. с 9,8 п. в ноябре при ожиданиях 8,8 п.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7570,32 п. (+0,34%),

DAX - 16777,37 п. (-0,10%),

CAC 40 - 7559,82 п. (+0,11%).

Структура контанго в нефтяных фьючерсах усиливается

Нефть попыталась вновь выйти в плюс в рамках азиатской сессии. Однако новостей из Красного моря, где был атакован танкер с химическим грузом под флагом Норвегии не хватило, что бы пересилить текущий пессимизм. Основной проблемой для нефти остаётся слабый спрос в Европе и Китае, а также повышение производства за пределами ОПЕК+, что позволяет компенсировать выбывающие объёмы. Соответственно, на рынке сформировалась структура контанго. Февральский Brent стоит на $0,25 дешевле мартовского, на $0,37 дешевле апрельского и на $0,4 дешевле майского. Лишь поставки в октябре уже на $0,07 дешевле февральских.

По состоянию на 15:45 мск:

WTI - $70,94 (-0,53%),

Brent - $75,58 (-0,59%),

Золото - $2003,20 (+0,48%).

Американский рынок ждёт с оптимизмом дальнейшее замедление инфляции

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,1% в S&P 500 до 0,2% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась почти на 5 Б.П. ниже 4,19%.

Слабость в начале дня могут проявить акции Oracle, который отчитался накануне после закрытия рынка. Отчёт не дотянул до прогнозов Wall Street, а некоторые сегменты бизнеса показали снижение выручки. Ford также в центре внимания из-за сокращения плана выпуска электрического пикапа F150 в 2024 году вдвое. Ключевым событием дня будет публикация отчёта по потребительской инфляции, который может стать подсказкой решения ФРС в среду.