ПСБ: С приближением заседания ЦБ давление на рынок госбумаг сохраняется

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Фактор предстоящего заседания ЦБ 15 декабря продолжает довлеть над рынком ОФЗ – после консолидации в понедельник вчера продажи продолжились, и кривая поднялась вверх на 6-15 б.п. Доходность 3-летних и 10-летних бумаг достигла 12,33% годовых. Отметим, что индекс RGBI растерял уже половину своего ноябрьского роста после повышения ставки до 15%.

Сейчас инвесторы хэджируются от чрезмерно жестких решений регулятора, однако сильной просадки рынка после заседания не ждем. Повышение ставки подтвердит приверженность ЦБ борьбе с инфляцией, что поддержит котировки среднесрочных (от 5 лет) и длинных ОФЗ.

Кроме того, фактор постепенного снятия послаблений по нормативам ликвидности вынудит банки к покупке ОФЗ на аукционах, что нивелирует давление на вторичный рынок. Сегодня Минфин предложит лимитированный объем 10-летнего выпуска на 30 млрд руб. и ОФЗ-ИН на 10,5 млрд руб.

Считаем наблюдаемые продажи в ОФЗ несколько чрезмерными. Вместе с тем, не рекомендуем наращивание доли бумаг с фиксированным купоном более 30% от портфеля.