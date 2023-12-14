«Открытие»: ФРС определит настроение инвесторов перед Рождеством

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок смог выйти в плюс к середине торгов в среду. Однако в первой половине дня индекс МосБиржи опускался до 3002,38 п. Тем не менее, пока рано говорить о развороте, так как объёмы это не подтверждают. АФК «Система» отчиталась за III квартал. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил скромные 20,8 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3035,62 п. (+0,52%), а индекс РТС - 1065,07 п. (+0,86%).

Лидерами среди индексных бумаг были МКП «ВК», «Группа Позитив», «Юнипро», OZON Holdings, привилегированные Сургутнефтегаз». Самыми слабыми оказались МКБ, ГК «ПИК», «РусАгро», «Сегежа» и «ФосАгро».

Уровень 3000 п. по индексу МосБиржи в большей степени является психологическим, чем техническим, уровнем. Во всяком случае, попытки отскока от этой линии предпринимаются второй день подряд, но объёмы торгов остаются низкими, что не подтверждает разворотный момент. Соответственно, отсутствие массового покупателя на этих значениях пока не отменяет возможность дальнейшего движения вниз.

АФК «Система» (AFKS) отчиталась о получении консолидированной выручки в объёме 280,8 млрд руб, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период год назад. Показатель OIBDA вырос в III квартале на 6,8% до 74,9 млрд руб. Чистая прибыль в доле АФК составила 4,3 млрд руб. Чистые финансовые обязательства оказались на уровне 225,3 млрд руб

Рубль также демонстрирует волатильность. USD/RUB уходила в плюс и вновь сваливалась ниже 90 руб. При этом объёмы вновь заметно выросли. Однако это уже может быть следствием подготовки к налоговым платежам. Закрытие дня ниже 90,0 по паре USD/RUB повысит вероятность тестирования ноябрьских значений.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 89,78 (-0,24%),

EUR/RUB – 96,865 (-0,37%),

CNY/RUB – 12,494 (-0,27%).

Слабость статистики еврозоны намекает на повышение лояльности ЕЦБ к рынкам

Европейские рынки пытались расти. Среди лидеров сектор химии. Акции BASF повышались почти на 4% после улучшения рекомендаций UBS AG до «покупать» с «держать». Сектор здравоохранения восстанавливался после провала бумаг Novo Nordisk накануне. Бумаги владельца модных брендов Inditex повышались на 1,6% после улучшения прогноза финансовых показателей на текущий год. Компания сообщает о сильных предрождественских продажах. Статистика остаётся слабой и внушает оптимизм относительно смягчения политики ЕЦБ. Промышленное производство еврозоны упало за октябрь на 0,7%, а в годовом выражении на 6,6%.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7565,83 п. (+0,31%),

DAX - 16811,39 п. (+0,12%),

CAC 40 - 7565,78 п. (+0,29%).

Контанго в нефти усиливается

На конференции COP28 приняли мягкий вариант формулировки по поводу ископаемого топлива. Вместо «отказа» участники согласились на постепенное сокращение использования. Однако первым пострадавшим от этого решения может стать сфера кредитования нефтегазовых проектов, что приведёт к сокращению инвестиций в нефтеразведку и добычу. Как следствие, в перспективе нескольких лет на глобальном рынке может повториться кризис дефицита поставок. В целом, это должно сыграть в пользу повышения цен на более узком рынке, что может отвечать интересам традиционных производителей. Полностью отказаться от нефти человечество не сможет, так как это не только топливо, но и сырьё для нефтехимической промышленности.

Структура контанго на рынке нефти усилилась. Brent в феврале стоит дешевле, чем контракты до января 2025 года. Более того, цена возрастает с февраля по август и затем снижается. Разрыв между февральским и августовским Brent составляет $0,85. Еще пару месяцев назад существовала структура бэквордации, когда ближний контракт на $1,4-$1,6 был дороже отдалённого на полгода. Соответственно, подобная структура указывает на достаточность текущего предложения, но на каком-то этапе может спровоцировать физические покупки спекулянтами, которые смогут использовать текущие покупки для продаж по дальним контрактам, если разрыв во фьючерсах будет покрывать стоимость хранения.

По состоянию на 15:45 мск:

WTI - $68,91 (+0,44%),

Brent - $73,52 (+0,38%),

Золото - $1996,40 (+0,16%).

ФРС определит настроение инвесторов перед Рождеством

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,1% в S&P 500 до 0,2% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась почти на 3 Б.П. до 4,178%.

Среди слабых бумаг могут оказаться акции Pfizer. Компания предупредила о возможном снижении выручки в 2024 году из-за падения спроса на препараты, связанные с профилактикой и лечением COVID-19. В остальном рынок будет ждать решения ФРС, а, если точнее, то графика изменения ставки и комментариев относительно длительности периода жёсткой политики.