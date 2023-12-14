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ПСБ: После просадки в начале торгов индекс МосБиржи вчера прибавил 0,8%, вновь приблизившись к отметке 3050 пунктов

В то же время объёмы торгов сильно упали, составив по итогам дня всего 38,8 млрд руб. Это минимальное значение с 8 мая текущего года. Таким образом, вчерашний рост рынка выглядит неуверенно, инвесторы пока не готовы возвращаться к покупкам, ожидая решения ЦБ по ставке. Нельзя не отметить, что техническая картина при этом улучшилась. Индекс удержался выше 3000 пунктов, что даёт надежду на дальнейшее восстановление до конца года. В разрезе секторов лучше остальных был сегмент ИТ компаний, а также транспорта. Это вполне ожидаемо на фоне их сильного падения в предыдущие дни.

Из ключевых бумаг отметим акции Сбербанка (оа), которые прибавили вчера чуть более 1%. Техническая картина здесь также внушает оптимизм. Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 264 руб. Из прочих бумаг отметим сильный рост акций ОВК, которые большую часть торговой сессии простояли на отметке 31,1 руб. из-за отсутствия продавцов. Это произошло после новостей о том, что банк Траст полностью продал свой пакет акций профильному инвестору. Участники торгов надеются, что новый владелец в будущем выставит оферту, так как банку принадлежало 93,6% бумаг ОВК. Финансовые результаты вчера опубликовала АФК Система. Итоги работы компании за III кв. оказались ожидаемыми, акции отреагировали небольшим ростом.

Считаем, что сегодня индекс МосБиржи может завершить торги выше отметки 3050 пунктов. Поддержать российский рынок должен позитив на мировых рынках, в частности, ощутимо растут цены на сырьевые товары. Низкие объёмы торгов также могут позволить рынку продолжить рост.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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