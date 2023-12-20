«Открытие»: Нейтральный внешний фон будет сдерживать российские акции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Нейтральный внешний фон будет сдерживать российские акции

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть стабилизировалась. Индексы в Китае преимущественно торгуются нейтрально. Банк Японии не успел перейти к ужесточению денежной политики, как начал смягчать свою риторику. Активность на рынках начнёт постепенно затихать на фоне приближения рождественских праздников. Рынок РФ, скорее всего, будет консолидироваться. Поводов для продолжения роста нет, как нет и оснований для негативного сценария. Очередной санкционный пакет от Евросоюза уже не является сколь-либо значимым.

Российский рынок существенно повысился по итогам торгов в понедельник. При этом внешний фон был неоднозначным. В Евросоюзе одобрили 12-й пакет санкций с запретом на импорт алмазов и дополнительными мерами соблюдения потолка цен на нефть. Внутренний новостной фон был достаточно скудным. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 61,96 млрд руб. На вечерней сессии индекс МосБиржи закрылся на уровне 3083,75 п.

По итогам торгов 18 декабря индекс МосБиржи - 3076,26 п. (+1,40%), а индекс РТС - 1075,5 п. (+1,40%).

Лидеры роста

1 Селигдар 61,27 5,6% 23:49:58 2 iQIWI 469,5 5,39% 23:49:54 3 Юнипро ао 2,08 5,22% 23:49:55 4 GLTR-гдр 613,55 4,89% 23:48:58 5 FIVE-гдр 2 040 4,4% 23:49:51

Лидеры снижения

1 Система ао 15,53 -1,32% 23:49:51 2 ВТБ ао 0,02 -0,11% 23:49:58

Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали рост. Наиболее сильным он был в потреблении (+3,78%) и транспорте (+4,13%). Наименьший прирост состоялся в секторе строительных компаний (+0,68%).

Некоторая слабость сектора строительных компаний непосредственно связана с ужесточением условий кредитования. ЦБ РФ повысил ставку до 16,00% в минувшую пятницу. Также были повышены требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке до 30%. Вполне очевидно, что в ближайшие полгода спрос на жильё может остыть.

Сектор нефти и газа повысился на 1,46%. Нефть к вечеру прибавляла более 2%. Brent поднялась выше $78 за баррель. Ситуация в Красном море, где почти ежедневно йеменские хуситы атакуют транспортные суда, заставила судоходные компании существенно сократить проход своих кораблей через акваторию. Меж тем, путь из нефтедобывающих арабских стран в Европу через Суэцкий канал составляет 17-18 дней. При проходе вокруг Африки путь удлиняется до 6 недель. Соответственно, рынок нефти может испытать дефицит доступных танкеров для снабжения европейского рынка. На этом фоне повышается вероятность того, что потолок цен для российских поставок вновь не будет соблюдаться. Из корпоративных событий в секторе отметим то, что акционеры «Газпром Нефти» одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев в размере 82,94 руб на бумагу. Дата закрытия дивидендного реестра установлена на 27 декабря.

Более насыщенный новостями день был в секторе потребления. Акции «Соллерс» прибавили более 23%. «Соллерс» (SVAV) вывел на рынок полноприводный пикап Sollers ST6. Автомобиль доступен для заказов от 2,4 млн руб. Кроме того, совет директоров ещё одного представителя сектора потребления MD Medical (MDMGDR) утвердил новую дивидендную политику. Компания сможет направлять на выплату акционерам до 100% прибыли. Также на дивиденды может направляться накопленная прибыль. Руководство также подготовило документы для редомициляции с Кипра в САР о. Октябрьский в Калининградской области. Бумаги компании подорожали на 7,85%. Акционеры «НоваБев Групп» (BELU) утвердили дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 135 руб на акцию. Закрытие реестра назначено на 27 декабря. С позиции оценки доходности предстоящие выплаты будут скромными, но акции компании поднялись на 4,2%.

Финансовый сектор вырос на 2,81%. Акции «Совкомбанка» (SVCB) выросли на 3,16% во второй день обращения на Московской бирже. Более того, цена закрытия в понедельник выше на 12,17%, чем цена размещения.

Рубль в течение дня испытывал слабость, но всё же завершил день вполне позитивно. Действия ЦБ РФ на последнем заседании вновь получили обоснование. По данным опроса “инФОМ», инфляционные ожидания россиян на год вперёд выросли в декабре до 14,2% с 12,2% в ноябре. Наблюдаемая инфляция выросла в декабре до 17% с 15,1% в ноябре. Подобная динамика вполне допускает ещё одно повышение ставки. Однако, если решение будет принято по графику, то следующее заседание состоится лишь в феврале. Меж тем объёмы на валютной секции остаются достаточно высокими. В паре USD/RUB объём сделок составил 106,81 млрд руб, а в паре CNY/RUB 123,109 млрд руб.

По итогам торгов:

USD/RUB – 90,06 -0,24%),

EUR/RUB – 98,44 (-0,19%),

CNY/RUB – 12,597 (-0,37%).

Представители ФРС пытаются смягчить свою риторику

Индексы США завершили торги понедельника ростом. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что ФРС, вероятно, необходимо переключиться с контроля над инфляцией на отслеживание состояния рынка труда. Он подчеркнул, что рынок труда, если начинает слабеть, то делает это не постепенно, а достаточно резко. Он не стал отрицать вероятность снижения ставки в марте, но также не прояснил свою позицию по поводу размера смягчения. При этом, если инфляция начнёт снижаться более быстрыми темпами, то, по его словам, ФРС должна быть готова к действиям. Меж тем президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер полагает, что рынок излишне опережает реальность. Вопрос, по её мнению, состоит не в том, когда начнётся снижение ставки, а в том, сколь долго политика будет сдерживающей. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли считает, что в 2024 году могут сформироваться условия для снижения ставки. Регулятору необходимо будет задуматься о смягчении, дабы не допустить ситуации излишнего сдерживания экономики. Она также сообщила, что её ожидания по снижению ставки близки к траектории точечного графика, или около трёх снижений на 25 Б.П. в следующем году. Впрочем, как она подчеркнула, политика ФРС всё ещё будет оставаться сдерживающей. Она также полагает, что регулятору стоит больше обращать внимание на рынок труда и не допустить ситуации, когда ценовая стабильность наступит, а занятость начнёт резко ухудшаться.

Индекс рынка недвижимости от NAHB поднялся до 37,0 п. на декабрь с 34,0 п. в ноябре. Снижение ставок по ипотечным кредитам положительно сказалось на оптимизме застройщиков. Меж тем доходность по 10-летним казначейским обязательствам, которые служат ориентиром для большинства кредитных ставок, выросла на 2,8 Б.П. до 3,956%.

Акции United States Steel (X) подорожали на 26% на новостях о том, что японская Nippon Steel покупает компанию по цене $55 за акцию, или $14,9 млрд. Adobe (ADBE) и Figma договорились разорвать соглашение о слиянии, что обойдётся Adobe в $1 млрд. Бумаги Apple (AAPL) снизились почти на 1% на новостях о приостановке продаж умных часов 9-ой серии и Ультра в США.

Динамика по секторам: Communication Services +1,89%, Consumer Staples +1,08%, Consumer Discretionary +0,79%, Energy +0,76%, Technology +0,27%, Health +0,19%, Financials +0,14%, Industrials +0,07%, Materials +0,06%, Utilities -0,3%, Real Estate -0,35%.

По итогам торгов:

DJIA - 37306,02 п. (+0,00%),

S&P 500 - 4740,56 п. (+0,45%),

NASDAQ Composite - 14905,19 п. (+0,62%).

Японские акции растут на фоне «мягких» заявлений Банка Японии

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Индексы в Шанхае демонстрировали незначительную волатильность, а в Гонконге рынок снижался на фоне слабости бумаг технологичных компаний и застройщиков. Инвесторы пока не готовы вкладываться в оптимистичные заявления властей о том, что в следующем году экономика КНР будет в более выгодных условиях. В Шанхае сектор полупроводниковой отрасли повышался более чем на 1%, а вот здравоохранение и недвижимость теряли более 1%. В Гонконге слабость сектора технологичных компаний во многом была связана с падением акций гиганта доставки еды Meituan на 6%. Сектор недвижимости терял около 2,5% из-за падения бумаг Country Garden более чем на 10%.

Японский рынок, напротив, демонстрировал рост. Банк Японии не только сохранил сверх мягкую политику, но даже намекнул в своём заявлении о том, что может пойти на смягчение, если это потребуется. Таким образом, ожидания рынка относительно возможного ужесточения риторики на декабрьском заседании не оправдались. На этом фоне доходность по 10-летним бондам страны упала почти на 3 Б.П. до 0,641%. Иена не заставила себя долго ждать и ослабла до 143,5 за доллар, что стало поддержкой для акций экспортёров: Tokyo Electron (+3,3%), Toyota Motor (+0,2%), Advantest Corp. (+3,7%), Honda Motor (+1,2%). Финансовый сектор, напротив, испытал разочарование в том, что надежды на более высокие ставки не оправдались: Mitsubishi UFJ Financial (-1,2%), Mizuho Financial (-0,8%). Продолжают дорожать акции судоходных компаний на фоне роста тарифов из-за ситуации в Красном море: Kawasaki Kisen Kaisha (+4,8%), Nippon Yusen K.K (+0,8%).

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 33149,26 п. (+1,19%),

Hang Seng - 16482,83 п. (-0,88%),

Shanghai Composite - 2927,32 п. (-0,12%).

Ситуация в Красном море продолжает поддерживать котировки нефти

Нефть торговалась в небольшом плюсе. Ситуация в Красном море, где почти ежедневно происходят атаки йеменских хуситов на коммерческие суда, негативно сказывается на безопасности нефтяной логистики. Судоходные компании отменяют маршруты через Суэцкий канал и направляют корабли вокруг Африки. Однако этот маршрут в 2,5 раза более продолжительный. Вместо доставки за 17-18 дней суда вынуждены использовать маршрут с длительностью в 6 недель. То есть доступность танкеров снизится, что приведёт к снижению предложения на европейском рынке. Однако это не привело к ликвидации структуры контанго в нефтяных фьючерсах.

По состоянию на 9:05 мск: