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ПСБ: Индекс МосБиржи во вторник продолжил подъём, приблизившись к отметке 3100 пунктов

Российский рынок завершил третий день подряд в плюсе, однако темпы роста замедлились. Вновь наблюдалась смешанная динамика, лишь в секторе электроэнергетики все бумаги смогли подрасти по итогам торгов. Лучше остальных был отраслевой сегмент горной добычи и металлургии. Спросом пользовались бумаги металлургов, выделялись в данном случае акции НЛМК, которые прибавили почти 4%, преодолев за день 20 и 200 дневные средние. После затяжного падения подскочили акции ВСМПО-Ависма. Значимых новостей не появлялось. Вероятно, сказывается их сильная перепроданность.

За предыдущие два месяца они подешевели почти в 2 раза. Спрос на бумаги из нефтегазового сектора был точечным. Можем отметить лишь подорожавшие акции НОВАТЭКа, Транснефти, Татнефти и Роснефти. Бумаги финансовых компаний выглядели преимущественно безыдейно. Отличиться смогли лишь акции QIWI, которые взлетели на 23% без новостей, объём торгов достиг рекордного уровня с февраля 2021 года. Бумаги СПБ Биржи подросли на 8,2% после сообщений о том, что компания согласовала стратегию разблокировки активов клиентов. Из прочих акций отметим бумаги Магнита, которые предпринимают попытки закрепиться выше годовых максимумов. Ожидания по компании у нас положительные, в случае сохранения позитивных настроений акции Магнита могут быть лучше рынка в ближайшие дни.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи может протестировать отметку 3100 пунктов. На данный момент сложно говорить о возможности закрепления рынка выше данного уровня, динамика бумаг Сбербанка и Газпрома не внушает оптимизма. Допускаем сохранения сегментированного спроса, выделяем акции металлургов, Магнита и Софтлайн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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