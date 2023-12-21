ПСБ: Ожидаем продолжения плавного снижения доходностей ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Снижение кривой ОФЗ в среду продолжилось – доходность 3-летних бумаг достигла 11,79% (-10 б.п.), 10-летних – 11,85% (-5 б.п.). Как мы отмечали ранее, закрытие года по доходностям госбумаг ожидаем вблизи минимумов ноября - ~11,6% годовых на сроке 3-10 лет. Сегодня ожидаем продолжения плавного снижения доходностей ОФЗ.

Недельная инфляция остается повышенной, однако дальнейшего роста не происходит – на 18 декабря инфляция замедлилась до 0,18% с 0,20% на неделе, годовая подросла на 0,1 п.п. - до 7,2%.

Минфин вчера предложил на аукционе 14-летний выпуск ОФЗ на 10 млрд руб.; спрос составил 24 млрд руб., в результате чего был размещен весь предложенный объем с доходностью 12% годовых.

Среди планируемых размещений рекомендуем обратить внимание на флоатеры Авто финанс банк (АА / -) и Газпром нефть (ААА/ААА). На фоне сохранения жесткой ДКП ЦБ продолжительное время, бумаги с плавающим купоном остаются привлекательными.