ПСБ: Без усиления продаж валюты экспортерами и резких изменений со стороны нефти доллар может торговаться в пределах 91-92 рублей

Отдел экономического и отраслевого анализа ПСБ.

Вчера курс рубля снизился, обновив локальный минимум последних дней. Доллар США укрепился до 90,96 рублей, а китайский юань – до 12,74 рублей. Продажи рубля в основном связаны с традиционным для конца года повышением спроса на иностранную валюту перед длительными каникулами. Также оказала влияние предстоящая в четверг экспирация валютного фьючерса. Более сильному ослаблению рубля препятствовал рост цены на нефть. Реализация валютной выручки экспортерами пока остается умеренной, ожидаем роста предложения валюты по мере приближения даты налоговых платежей.

Сегодня с утра доллар подешевел до 90,71 рублей, а юань - до 12,70 рублей. Цены на нефть, несмотря на небольшую корректировку после публикации статистики США, показавшей увеличение запасов и добычи, остаются на комфортном уровне. Считаем, что ослабление рубля в последние дни носит локальный характер и последующий рост продаж валюты экспортерами позволит его компенсировать. Ориентир по курсу на сегодня: 91-92 рубля за доллар США.