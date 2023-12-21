«Открытие»: Отечественные индексы могут показать снижение в четверг

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Отечественные индексы могут показать снижение в четверг

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Индексы в Азии торгуются разнонаправленно, нефть снижается, а рубль укрепляется. Складывающиеся факторы способствуют тому, чтобы Индекс МосБиржи ушёл ниже 3100 п. на старте дня. Этому способствует укрепление рубля и снижение цен на нефть. Поводов для устойчивого роста пока нет, кроме технического фактора закрытия дня выше линии 3100 п. по индексу МосБиржи.

Российский рынок заметно подрос по итогам торгов в среду. В течение дня поддержку рынку оказывала дорожающая нефть и слабый рубль. Также более насыщенным был фон корпоративных новостей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 53,334 млрд руб.

По итогам торгов 20 декабря индекс МосБиржи - 3104,66 п. (+0,68%), а индекс РТС - 1075,11 п. (+0,07%).

Лидеры роста

1 Селигдар 64,55 4,11% 23:49:38 2 Магнит ао 6 692,5 3,32% 23:49:58 3 Система ао 16,02 2,97% 23:49:57 4 Полюс 10 626,5 2,14% 23:49:58 5 Yandex clA 2 288,8 2,08% 23:49:48

Лидеры снижения

1 Юнипро ао 2,05 -1,91% 23:49:50 2 МТС-ао 250 -1,48% 23:49:57 3 ГАЗПРОМ ао 163,56 -1,16% 23:49:53 4 Россети 0,11 -1,12% 23:49:57 5 ВТБ ао 0,02 -1,04% 23:49:58

Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали рост. Наиболее сильный рост был в электроэнергетике (+1,34%), а также металлах и добыче (+1,49%). На вечерней сессии Индекс МосБиржи терял свои позиции, упав до 3095,43 п.

Индекс МосБиржи на прошлой неделе опускался ниже 2960 п., но затем развернулся вверх на повышенных объёмах. Первой целью движения был уровень 3000 п., который был немедленно возвращен. Затем уже настаёт очередь 3100 п. Закрытие дня выше этой отметки предполагает восстановление индекса в диапазон 3150-3200 пунктов. Возможно, что дивидендные поступления от ряда компаний, включая «ЛУКОЙЛ» (LKOH), ГМК «Норникель» (GMKN), «Татнефть» (TATN) станут одним из факторов роста.

Акции «Яндекс» (YNDX) оказались среди лидеров своего сектора. Позитивная реакция случилась на противоречия акционеров в разделе компании на зарубежный и российский бизнес. Forbes пишет о том, что некоторые акционеры высказывают неудовольствие относительно вероятности размытия их долей. Против этого, в частности, выступают в администрации президента. Существенная часть акций Yandex N.V., принадлежащая российским инвесторам, хранится в депозитариях Euroclear и Clearstream. Соответственно, существуют риски того, что эти инвесторы не смогут принять участие в конвертации. С одной стороны, это можно воспринимать негативно, а, с другой, внимание со стороны администрации президента повышает позитивный исход раздела для всех акционеров.

Бумаги «Софтлайн» (SFTL) показали всплеск активности. Компания ожидает ускорение роста по всем финансовым показателям в 2024 году. Прогнозируется увеличение оборота до не менее 110 млрд руб. Валовая прибыль увеличится, как минимум, до 30 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA должен превысить 6 млрд руб. Кроме того, "Софтлайн» подтвердил вероятность выплаты дивидендов по итогам 2024 года. На выплату дивидендов будет направлено не менее 25% от прибыли по МСФО. Сумма выплаченных дивидендов может составить не менее 1 млрд руб. Доля экспорта останется на уровне около 10%, а рост внутреннего спроса ожидается на 1%-2%.

Рубль в начале дня предпринимал попытки укрепления, но к вечеру заметно сдал свои позиции. Прежде всего, это неуверенность в дальнейшем повышении нефти. Кроме того, в ноябре-декабре присутствует повышенный спрос на валюту со стороны импортёров. Однако в III декаде месяца повышается вероятность укрепления, так как этому будет способствовать подготовка экспортёров к налоговым выплатам, а также сокращение импорта под конец года. Объёмы на валютном рынке остаются достаточно высокими. В паре USD/RUB объёмы сделок составили 90,82 млрд руб, а в паре CNY/RUB 116,151 млрд руб.

По итогам торгов:

USD/RUB – 90,96 (+0,69%),

EUR/RUB – 99,66 (+0,59%),

CNY/RUB – 12,743 (+0,62%).

Индексы США не справились с перекупленностью

Американские индексы завершили торги среды в существенном минусе. При этом явных катализаторов негатива не было. Впрочем, вышедшая сильная статистика могла спровоцировать снижение ожиданий по смягчению позиции ФРС.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер выразил своё удовлетворение текущей политикой ФРС. Однако он полагает, что в будущем важно начать снижение ставки во время, но без излишней поспешностью. Во всяком случае, о скором смягчении речи не идёт. По его словам, работа над инфляцией и рынком труда пока не завершена. Хотя, как он отметил, экономика, похоже, замедляется быстрее, чем на это указывает правительственная статистика.

Индекс потребительского доверия от Conference Board поднялся в декабре до 110,7 п. с 101,0 в ноябре при ожиданиях повышения до 104,0 п. Более того, число утверждающих, что на рынке достаточно предложений о работе выросло до 40,7% с 38,6% в предыдущем месяце. Продажи домов на вторичном рынке выросли за ноябрь на 0,8% до 3,82 млн в годовом пересчёте при ожиданиях 3,77 млн. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась на 5,2 Б.П. до 3,870%.

Акции FedEx (FDX) упали на 12%. Компания отчиталась хуже ожиданий по выручке и прибыли за прошедший квартал. Также оператор по доставке ухудшил прогноз на финансовый год. Бумаги конкурента UPS (UPS) потеряли 3,3%. Акции General Mills (GIS) снизились на 4% на фоне ухудшения прогноза по выручке на фоне сдержанного поведения потребителей. Бумаги онлайн потокового видео Warner Bros. Discovery (WBD) провалились на 6%. Похоже, что самостоятельный полёт подходит к концу. В прессе появились слухи о переговорах по слиянию с Paramount Global (PARA). Google (GOOGL) намерена пересмотреть свою стратегию продажи рекламы.

Динамика по секторам: Consumer Staples -2,02%, Utilities -1,98%, Consumer Discretionary -1,74%, Financials -1,72%, Industrials -1,64%, Technology -1,54%, Materials -1,48%, Health -1,46%, Real Estate -1,31%, Energy -0,97%, Communication Services -0,05%.

По итогам торгов:

DJIA - 37082,00 п. (-1,27%),

S&P 500 - 4698,35 п. (-1,47%),

NASDAQ Composite - 14777,94 п. (-1,50%).

Toyota приостанавливает продажи микролитражек

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Шанхае рынок повышался, а в Гонконге снижался. Секторы искусственного интеллекта, новой энергетики и туризма повышались более чем на 1% в Шанхае. Нерезиденты преимущественно покупали китайские бумаги после двух дней продаж. В Гонконге технологичный сектор терял менее 1%, хотя акции Alibaba вновь повышались.

Японский рынок демонстрировал ярко выраженную негативную динамику. Прежде всего, отметим укрепление иены до 142,8 за доллар. Накануне за американскую денежную единицу давали 143,5 иен. Во-вторых, акции Toyota Motor теряли около 4%, а на пике падения около 5,6%. Компания заявила о приостановке продаж подразделения микролитражных автомобилей на фоне подозрений в подделке результатов тестов на безопасность. Бумаги Honda Motor снижались на 2,8%, а Nissan Motor на 2,9%. Также снижались акции полупроводникового сектора, но это уже в большей степени реакция на динамику схожих бумаг в США: Tokyo Electron (-2,0%), Advantest Corp. (-2,4%). Стоит отметить, что акции судоходных компаний вновь торгуются в плюсе, но это уже вызывает опасение сильной коррекции на фоне роста их перекупленности: Kawasaki Kisen Kaisha (+3,8%), Nippon Yusen K.K (+1,7%), Mitsui O.S.K. Lines (+2,0%). Напомним, что на текущей неделе акции судоходных компаний в различных странах существенно дорожали из-за резкого падения трафика по Суэцкому каналу, а также крайне низкой пропускной способности Панамского канала. Это говорит о том, что маршруты танкеров, сухогрузов и контейнеровозов существенно увеличатся, что приведёт к росту выручки судовладельцев.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 33163,92 п. (-1,52%),

Hang Seng - 16626,76 п. (+0,08%),

Shanghai Composite - 2915,55 п. (+0,46%).

Ралли на рынке нефти может завершиться досрочно

Нефть может досрочно завершить рождественское ралли вслед за индексами акций в США. Разворот котировок накануне произошел на фоне публикации данных по американским запасам, хотя нефтяные фьючерсы всё же смогли закрыть торги в плюсе. Согласно информации Минэнерго США, на неделе до 15 декабря коммерческие запасы нефти +2,9 млн баррелей, бензина +2,7 млн баррелей, а дистиллятов +1,5 млн баррелей. При этом добыча в США выросла на 200 тыс. баррелей до 13,3 млн баррелей в сутки, что является новым рекордом. Впрочем, небольшая просадка не отменяет будущей волатильности. Трафик в Суэцком канале резко упал, а это значит, что время доставки нефти с Ближнего Востока заметно возрастёт, что приведёт к дефициту танкеров и задержкам с поставками.

По состоянию на 8:40 мск: