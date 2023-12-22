«Открытие»: Существенные потери наблюдаются в секторе нефти и газа, а также в финансах

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня в четверг. Существенные потери наблюдаются в секторе нефти и газа, а также в финансах. Новостной фон остаётся скудным. Впрочем, взаимные угрозы в Европе и РФ по поводу конфискации активов оптимизму рынку не добавляют. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 23,8 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3057,56 п. (-1,52%), а индекс РТС - 1043,61 п. (-1,93%).

Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, «Селигдар», «Россети», ММК и «Северсталь». Самыми слабыми оказались N+ Group, «Аэрофлот», «Московская Биржа», OZON Holdings, «Алроса».

Сектор металлов и добычи терял около 0,4%. Однако отдельные его компоненты торговались в солидном плюсе. Золото довольно продолжительное время удерживается выше $2000 за тройскую унцию, что может обеспечить сильные результаты для золотодобывающих компаний в IV квартале. В частности, «Селигдар» (SELG) сообщил о досрочном выполнении плана на текущий год. Добыча золота в 2023 году превысила уже 8 тонн. В 2021 году объёмы производства составляли 7,2 тонн.

Бумаги «Яндекс» (YNDX) теряли около 0,8%. Однако появились новости, достойные роста. Сервис «Яндекс Пэй» запустил возможность оплаты покупок на кассах в магазинах. Доступна также услуга дробления платежа с помощью «Яндекс Сплита» По сути, это внедрение аналога ранее популярных платежных сервисов от зарубежных конкурентов, но с более широкими возможностями.

Продолжают снижаться акции застройщиков. Высокие инфляционные ожидания населения, которые повысились до 14,2% на год вперёд и до 17% восприятия текущего роста цен допускают дальнейшее ужесточение денежной политики. Соответственно, в ближайшие кварталы покупательская активность на рынке недвижимости будет слабеть.

Рубль существенно слабел. Поводом для такой динамике могли послужить различные новости и взаимные угрозы относительно конфискации активов в Европе и России. Во всяком случае, попытки использовать активы РФ не прекращаются уже 22 месяца. Последние новости из ЕС говорят о том, что процесс может быть запущен по схеме обращения пострадавших компаний в суд с последующим отторжением российских активов.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 92,33 (+1,50%),

EUR/RUB – 101,62 (+1,97%),

CNY/RUB – 12,906 (+1,28%).

Европейские акции подвергаются рождественской фиксации прибыли

Европейские индексы торговались в минусе. Накануне рынок США закрыл день с потерями, что стало поводом для распродаж в Европе. Сектор автомобилестроителей и производителей комплектующих терял около 1%, а сектор недвижимости около 0,8%. Более оптимистичная ситуация была в базовых материалах. Вице-председатель ЕЦБ Луис Де Гиндос в очередной раз подтвердил, что думать о снижении ставки пока преждевременно. Собственно говоря, за последние недели лишь член правления Элизабет Шнабель высказала более мягкую позицию о том, что снижение ставки может потребоваться. Из отдельных историй отметим рост Commerzbank почти на 3% на новостях об одобрении со стороны ЕЦБ программы обратного выкупа на 600 млн евро. Бумаги Philips теряли около 1,5% на новостях о том, что в американской комиссии по продовольствию и медикаментам назвали отзыв медицинского сканирующего оборудования Philips серьезным происшествием.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7674,67 п. (-0,53%),

DAX - 16643,30 п. (-0,54%),

CAC 40 - 7545,50 п. (-0,50%).

Рост американских запасов и производства продолжают негативно влиять на котировки нефти

Нефть торговалась в лёгком минусе. Просадка вызвана опубликованными в США данными по запасам и добыче. Согласно информации Минэнерго США, на неделе до 15 декабря коммерческие запасы нефти +2,9 млн баррелей, бензина +2,7 млн баррелей, а дистиллятов +1,5 млн баррелей. При этом добыча в США выросла на 200 тыс. баррелей до 13,3 млн баррелей в сутки, что является новым рекордом. Соответственно, статистики хватило, чтобы остановить ралли на фоне ситуации в Красном море. В любом случае, нефть смогла ликвидировать большую часть потерь в середине месяца и вполне ещё способна закрыть месяц нейтрально.

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $73,71 (-0,69%),

Brent - $79,24 (-0,58%),

Золото - $2049,10 (+0,07%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,4% в Dow Jones до 0,7% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США незначительно повысилась до 3,875%. Акции Micron дорожали на утренних торгах на фоне сигналов более быстрого восстановления спроса на чипы памяти. Компания повысила свой прогноз по выручки в текущем квартале выше ожиданий Wall Street. Также дорожали акции Nvidia и Advanced Micro Devices. Бумаги Boeing дорожали на 2% на информации о возобновлении поставок B787 в Китай. Повышалась стоимость американских производителей электромобилей на слухах, что администрация Джо Байдена планирует ввести тарифы на китайские электромобили.