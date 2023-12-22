ПСБ: В оставшиеся дни года у рубля есть потенциал роста за счет ожидаемого усиления активности экспортеров

Отдел экономического и отраслевого анализа ПСБ.

В ходе вчерашней торговой сессии курс доллара поднялся до 92,15 рублей, а юаня – до 12,85 рублей. На поведение спекулятивного капитала оказала влияние экспирация долларового фьючерса. Также на курс продолжают давить традиционные для конца декабря покупки валюты импортерами и населением. Кроме этого, вчера большую часть дня отмечалось снижение цен на нефть на фоне обсуждения выхода Анголы из ОПЕК и слабой статистики США. Впрочем, вечером нефть вернулась к росту и сегодня стоимость барреля Brent составляет около 80 долл./баррель. Сочетание этих факторов, при сохранении низкой активности экспортеров, является причиной продолжения тенденции ослабления рубля последних дней.

Сегодня с утра доллар подешевел до 91,82 рублей, а юань - до 12,82 рублей. По-прежнему считаем, что ослабление рубля носит локальный характер. По нашему мнению, у него есть потенциал к укреплению в оставшиеся дни 2023 года за счет ожидаемого усиления активности экспортеров в преддверии налоговых выплат и комфортного уровня нефтяных цен. Ориентир курса на сегодня: 91-92 рублей за доллар США.