«Открытие»: Главным поставщиком оптимизма стал Сбербанк

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок повышался в первой половине дня в пятницу. Вновь акции Сбербанка затащили Индекс МосБиржи к уровню 3100 пунктов на вполне ожидаемых новостях о дивидендах. Дорожающая нефть поддержала акции нефтяников. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 37,3 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3089,04 п. (+0,50%), а индекс РТС - 1058,72 п. (+0,65%).

Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, МКБ и привилегированные «Транснефть». Самыми слабыми оказались «Полюс», «РусАл», «ФосАгро», «Алроса» и «Магнит».

Главным поставщиком оптимизма в пятницу стал Сбербанк (SBER) «Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года год. Никакого падения в 2024 году не будет. И в 2025 году, я надеюсь, если все будет складываться так, как мы предполагаем», - заявил глава организации Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24». Кроме того, он сообщил, что инвесторы Сбербанка могут рассчитывать на рекордные дивиденды по итогам 2023 года. В целом, подобное сообщение ожидалось, поскольку дивидендная база за 10 месяцев текущего года уже превышала объём выплат за 2022 год. По итогам 2023 мы предполагаем выплаты в диапазоне 28-30 руб на акцию. Единственно, Герман Греф обнадёжил рынок в том, что снижения прибыли в 2024 году не ожидается, хотя некоторые другие финансовые организации весьма осторожно говорили о перспективах на год вперёд.

Акции «Алроса» (ALRS) не участвуют в пятничном подъёме рынка. Однако компания отчиталась о выполнении 100% плана по добыче алмазов на уровне 34,6 млн карат. В прошлом году компания добыла 35,6 млн тонн карат. Сдержанная реакция рынка объясняется тем, что цены на алмазы в текущем году ниже, чем в 2021-2022 годах. Более того, цены на необработанные алмазы находятся на трёхлетнем минимуме.

Рубль в пятницу демонстрирует повышенную волатильность. Однако, если на старте дня рубль отступал, то к середине торгов уже уверенно укреплялся. Как мы предполагаем, в III декаде российская валюта имеет шансы на укрепление. Прежде всего, нефть всё же склонна к стабилизации около $80 за баррель, что снижает риски соблюдения потолка цен. Плюс к этому экспортёры готовятся к налоговым платежам. В конце декабря происходит снижение импорта, а частный туристический спрос на валюту в сложившихся условиях не столь силён. Закрытие недели ниже 92,0 руб за доллар повышает вероятность возвращения к 90,0 в рамках предновогодней недели.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 91,91 (-0,26%),

EUR/RUB – 101,23 (-0,36%),

CNY/RUB – 12,847 (-0,02%).

Инвесторы Европы не торопятся с покупками акций после длительного роста рынка

Европейские индексы демонстрировали склонность к снижению. Близится конец года и многие инвесторы подводят итоги. Ралли европейского рынка в последние недели повышает риски фиксации прибыли. В пятницу активно снижались акции технологичного инвестора Prosus, которые отреагировали на провал котировок таких бумаг в Гонконге, как Tencent. История связана с очередными нормативами в Китае для онлайн видео игр. Бумаги французского производителя видео игр Ubisoft теряли более 6%. Акции производителя спортивной одежды и обуви Puma снижались почти на 6% на фоне негативного прогноза Nike.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7705,40 п. (+0,14%),

DAX - 16681,17 п. (-0,04%),

CAC 40 - 7571,65 п. (+0,00%).

Кризис в Красном море разрушил контанго на нефтяном рынке

Ситуация на рынке нефти не меняется. Большинство судоходных компаний отказалось от проводки судов через Красное море и Суэцкий канал из-за рисков атак со стороны йеменских хуситов. Это приводит к удлинению маршрутов почти в 2,5 раза. Соответственно, сокращается число доступных танкеров, сухогрузов и контейнеровозов и, естественно, растут тарифы и страховки. Итогом текущей ситуации стало то, что структура контанго в нефтяных фьючерсах неожиданно разрушилась. Февральский Brent оказался на $0,2 дороже мартовского, на $0,37 дороже апрельского и на $0,50 дороже майского. Таким образом, структура бэквордации указывает на появление текущих проблем с предложением.

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $74,34 (+0,61%),

Brent - $79,77 (+0,48%),

Золото - $2076,30 (+1,22%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале торгов. При этом потери в NASDAQ и S&P 500 могут быть минимальными, а вот в Dow Jones около 0,3%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась почти на 5 б.п. ниже 3,85%.

Акции Nike теряли около 10% в утренние часы. Компания снизила прогноз роста выручки в 2024 году до 1%. Nike планирует сократить издержки на $2 млрд в течение трёх лет за счёт автоматизации, упрощения продуктовой линейки и прочих мероприятий. Также проблемным для компаний вроде Nike может стать рост тарифов на океанские перевозки почти на 40% из-за ситуации в Красном море. Под давлением также могут оказаться производители видео игр. Впрочем, главным событием дня будет публикация данных по ценам личного потребления за ноябрь.