«Открытие»: Российский рынок проведёт спокойный день

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок проведёт спокойный день

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Празднование Рождества в Католических и протестантских странах создаёт нейтральный фон для российских инвесторов. Динамика в Азии разнонаправленная, но при низкой активности участников торгов. Электронные торги сырьевыми контрактами также не проводятся. Соответственно, ориентира в виде котировок нефти не присутствует. Таким образом, внешний фон предполагает консолидацию на российском рынке. Рубль незначительно укреплялся в утренние часы. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вновь подтвердила, что ставка не будет снижаться в ближайшие месяцы. «Нам действительно надо убедиться, что инфляция устойчиво снижается, что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце. <…> Для этого потребуется два или три месяца, или больше — это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается», — заявила она в интервью РБК.

Итоги предыдущей недели

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи поднялся с 3033,89 п. до 3092,58 п., а индекс РТС снизился с 1060,64 п. до 1057,58 п. Пара EUR/USD повысилась с $1,0896 до $1,1010. USD/RUB поднялась с 90,28 до 92,00, а EUR/RUB с 98,63 до 101,75. Нефть Brent подорожала с $76,55 до $79,07 за баррель. Золото подорожало с $2035,70 до $2065,0 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4719,19 п. до 4754,63 п.

Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. Однако активность на работающих рынках весьма низкая на фоне празднования Рождества в Католических и протестантских странах. При этом также не проводятся торги на сырьевых биржах в Лондоне и Нью-Йорке. В Гонконге, как и на Западе, также выходной. В Шанхае индексы снижались. Основные потери продолжают приносить акции разработчиков игр. На прошлой неделе власти КНР опубликовали проект новых регулятивных мер в индустрии онлайн развлечений, которые могли бы ограничить объёмы платежей пользователей и время онлайн. На выходных в государственных СМИ прозвучала информация, что разработчики новых норм примут во внимание появившуюся критику участников индустрии развлечений. Однако это не помешало таким бумагам, как Network Group, 37 Interactive Entertainment Network и Kingnet Network, терять до 10% на бирже в Шанхае. Сектором роста оказались акции оборонных компаний.

Японский рынок пытался расти. Активность была ниже обычного. Некоторый оптимизм инвесторов был связан с дальнейшим замедлением инфляции в США, что повышает шансы на разворот в денежной политике ФРС. В ноябре индекс PCE замедлил рост до 2,6%. В целом, волатильность была невысокой, кроме сектора судоходных компаний. На прошлой неделе наблюдался бурный рост бумаг судовладельцев по всему миру, но это привело к существенной перекупленности. На торгах в понедельник: Kawasaki Kisen Kaisha (-9,0%), Nippon Yusen K.K (-6,8%), Mitsui O.S.K. Lines (-6,3%).

По состоянию на 8:20 мск: