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ПСБ: Обменный курс в последнюю неделю года будет зависеть от продаж выручки экспортеров и спроса на валюту в преддверии праздников

Отдел экономического и отраслевого анализа ПСБ

В течении пятницы рубль пытался укрепится относительно локального минимума четверга. В конце торговой сессии доллар стоил 92,0 рубля, а юань – 12,84 рублей. Этому способствовали продажи валюты экспортерами в первой половине дня и окончание эффекта экспирации валютного фьючерса. Поддержку продолжали оказывать цены на нефть, находящиеся на комфортном уровне. Вечером вышла макростатистика по потребительскому рынку США, показавшая снижение инфляции ниже ожиданий. Эти данные дают ФРС дополнительный маневр в части смягчения ДКП, что также может позитивно отразиться на рубле.

Сегодня с утра рубль пытается закрепиться на уровне 91,8 рублей за доллар - ниже цены закрытия в пятницу. Относительно юаня он колеблется незначительно. На этой неделе, в преддверии дня Единого налогового платежа (28 декабря), ожидаем роста предложения валюты со стороны экспортеров. В противоположном направлении будет влиять стремление участников рынка снизить риски перед предстоящими новогодними праздниками. Баланс этих факторов и станет определять стоимость рубля в последнюю неделю года. В ближайшие дни ориентируемся на курс в пределах 90,5-92,0 руб./долл. США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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